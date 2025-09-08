VARNING.



Följande text innehåller scener som kan upplevas som stötande. Vi vill särskilt varna för grafiska beskrivningar av politiskt hyckleri och en iscensatt offerroll som kan framkalla falsk sympati.



Scenen öppnar med en närbild på en man i plågor. Vår protagonist, bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa, kvider fram sina repliker om en ”käftsmäll i magen” och hur ”proppen gick ur”. Kameran zoomar in i det förtvivlade ansiktet när han med darrande stämma utropar det känslomässiga crescendot: ”Jag har inget annat land. Knuffa inte ut mig!”

Den dramatiska bakgrundsmusiken växer sig starkare. Som publik är vi programmerade att känna sympati, och nu är tårarna nära. Vad har hänt denna stackars man?

Ritsch! Ljudet av en filmremsa som spolas tillbaka.

En septembermulen tisdag, en tweet. Vår antagonist, Sverigedemokraten Jessica Stegrud tycker att det är “talande” att en kurd och en perser debatterar den svenska kulturkanonen. När kritiken kommer som ett brev på osten levererar hon den obligatoriska, slappa bortförklaringen: det var bara en “spaning om vår samtid”.

Klipp tillbaka till nuet, till Benjamin Dousa som fortfarande kippar efter andan. Kameran panorerar över hans kostym, dammig och skrynklig efter att han vridit sig på golvet.

Det är här filmen avslöjar sin stora, men ack så förutsägbara, twist: Vår lidande huvudperson är ingen hjälte eller ens ett oskyldigt offer. Hans panik är det sena uppvaknandet hos en man som sålt sin själ och nu är genuint förvånad över att djävulen kommer för att inkassera skulden.

Carl Oskar Bohlins ehuru

För vad exakt var det han trodde skulle hända? Stegruds så kallade spaning var ingen komplex ”sverigedemokratisk honungsfälla”, som Carl Oskar Bohlin (civilförsvarsminister by day, överspänd Flashbackkrigare by night) försökte intellektualisera det till.

Den twitterspaningen håller inte, oavsett hur många “ehuru” eller “batalj” han fyller ut sina pekoraler med, för det finns inget nyanserat eller fördolt att analysera här.

Det håller liksom inte, som manusgrepp betraktat, att publiken skulle köpa att svensk höger inte förstår sig på nätrasism.

Trots att skådespelet stärks upp av ett gästspel från Sverigedemokraternas gruppledare som släntrade in från kulissen för att meddela att hon haft en dialog med Jessica Stegrud om vikten av att vara tydlig i sociala medier.

Stegruds HR-kurs i rasism på www

Att låtsas att Stegrud, en fullvuxen EU-parlamentariker och riksdagsledamot med åtskilliga högerextrema kontakter, är en förvirrad nybörjare som måste gå en HR-kurs i ”hur man inte råkar bli rasist på www” är visserligen lustigt, det får man ge dem.

Men det finns inga mysterier här, bara ett vanligt tisdagsinlägg på MechaHitlers twitter. En hundlort placerad mitt på regeringskansliets farstukvist, helt enligt det manus Dousa själv skrivit under.

Att se just honom, mannen som 2023 sa att Sverigedemokraterna kunde tämjas av hans parti och samma år varnade för att se “rasism som inte finns”, nu drabbas av en fullskalig existentiell kris är därför varken en tragedi eller en särskilt bra plot twist.

Jämmer om invandringens konsekvenser

Precis när man tror att filmen inte kan bli mer farsartad rusar SD:s propagandakanal Riks Richard Sörman in, snubblar över Dousa och kraschar med pannbenet före ner i golvet.

Där börjar han sedan själv vrida och jämra sig om hur det kanske är synd om invandrarna, men tänk på oss infödda svenskar! Det är faktiskt vi som får lida av invandringens konsekvenser, som blir bortjagade från vårt hem och sedan tvingas uttrycka smärtan medelst rasistiska nätinlägg.

Nyhetsflash, herr Sörman: invandrarna bor också här och drabbas av exakt samma samhällsproblem som du ondgör dig över. Ofta värre.

Nästa skådespel redan under produktion

Här är vi hur som helst nu. Dousa känner sig personligen utknuffad. Sörman menar att det är svenskarna som är de verkliga offren. Bohlin varnar för förföriska fällor. Och mitt i alltihop försöker Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson med bister min reda ut om den ursäkt som inte kommit är tillfredsställande eller ej.

Ska vi ge hela spektaklet något stilpoäng är det kanske för hur elegant det blottlägger regeringssamarbetets grundläggande spricka. I övrigt är det här en skitfilm. En melodramatisk mockumentär om ett politiskt system som går till ursinnig attack mot sig självt, på ovärdiga och farsartade sätt.

Tyvärr är jag övertygad om att uppföljaren redan är under produktion. Proppen kommer att gå ur igen, och igen, tills det inte finns något Sverige kvar att tömma – på ett helt annat sätt än det Sörman teaterviskar om.

Så nej. Noll sympati för Benjamin Dousas magont. Det är bara fantomsmärtor från den ryggrad som såldes ut för länge sedan.