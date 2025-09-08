Här är S fyra krav på regeringen för att minska arbetslösheten

Artikeln i korthet Socialdemokraterna anser att regeringen har misslyckats med att skapa fler jobb och stärka arbetsmarknaden, med en ökning av arbetslösa till 500 000.

Socialdemokraterna föreslår fyra förbättringsområden, inklusive aktivitetskrav som kombinerar försörjningsstöd med utbildning och en utbyggnad av arbetsmarknadsutbildningar.

Det finns ett särskilt fokus på att minska ungdomsarbetslösheten, där nästan en fjärdedel av unga saknar jobb. Socialdemokraterna uppmanar regeringen att agera.

Efter tre år har regeringen inte uppfyllt sina löften om fler jobb och starkare arbetsmarknad. I stället har ministerbytena varit fler än jobbreformerna, sa Ardalan Shekarabi vid en pressträff i riksdagen på måndagen. Shekarabi hänvisade till flera punkter som kom fram i Arbetets granskning av regeringens arbetsmarknadspolitik.

En halv miljon människor är arbetslösa i dag, vilket är 100 000 fler än när regeringen tillträdde.

Fyra krav på regeringen

Socialdemokraterna vill se åtgärder på fyra punkter, dock utan att presentera skarpa förslag med preciserad finansiering. Den första punkten är aktivitetskrav och vägar till självförsörjning.

– Vi vill att försörjningsstöd ska kunna kombineras med utbildning som leder till jobb. Det finns det lagliga hinder mot i dag.

Andra punkten är utbildningar som leder till jobb.

– Alldeles för få människor deltar i arbetsmarknadsutbildningar. Vi ser behov av att arbetsmarknadsutbildnignarna kraftigt byggs ut.

Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi (S), presenterar krav på regeringen kopplade till den höga arbetslösheten, under en pressträff.

Arbetsmarknadsutbildning

Trots låg nivå på arbetsmarknadsutbildning lyckas Arbetsförmedlingen i dag inte göra av med de anslag man fått för ändamålet. Ardalan Shekarabi vill ge Arbetsförmedlingen rätt verktyg för att göra sitt jobb. Vad det innebär konkret och vad det skulle kosta är han i dag inte så tydlig med.

– Det återkommer vi till i vår budget.

Satsa på ungdomar

Socialdemokraterna vill för det fjärde se en kraftig satsning på att minska ungdomsarbetslösheten.

– Nästan var fjärde ung i Sverige saknar ett jobb. Vi behöver göra allt vi kan för att minska tiden i passivitet.

Vad innebär det konkret?

– Det återkommer vi till. Men just nu skickar vi signaler till regeringen, gör någonting!