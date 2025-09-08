Artikeln i korthet LSS-boendet Uttervägen i Umeå kommun har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för en ”olämplig kultur” där boende har blivit kränkta och personalen saknat rutiner.

Flera anställda har vittnat om mobbning och kränkningar på arbetsplatsen, medan andra inte delar bilden.

Umeå kommun har kritiserat personalens hemliga chatt där nedsättande kommentarer och bilder delades, och en extern utredning om arbetsmiljön har inletts, med planerade kompetenshöjande insatser för de anställda.

När LSS-boendet Uttervägen i Umeå öppnade 2015 var målet tydligt: de boende, personer med bland annat Downs syndrom, ska få hjälp av personalen att träna och bli motiverade att äta hälsosamt.

Sedan dess har det kommunala boendet vunnit priser för sitt sätt att arbeta. Men nu anmäler kommunen det omtalade boendet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anledningen: en ”olämplig kultur” där boende har utsatts för ett kränkande bemötande, och medarbetare har saknat rutiner, eller inte känt till, hur de ska arbeta.

Personal har även försökt att påverka vad andra dokumenterar i en journal, vid ett tillfälle då en av de boende plötsligt blev sjuk. Personalen ansåg att händelsen behövde “hållas under radarn”. Det kan vara ett brott mot socialtjänstlagen, enligt kommunens utredning.

“Att uttrycka sina åsikter, diskutera öppet och rapportera avvikelser utan rädsla för konsekvenser är grundläggande på en arbetsplats. Fungerar inte detta så är det alltid ett hinder för utveckling och kvalitet”, skriver Malin Björkman, verksamhetschef, i ett mejl till Kommunalarbetaren.

Vilket ansvar har ni som arbetsgivare att anlita personal med rätt kompetens?

“Det är ett arbetsgivaransvar att fylla på med kompetens hos medarbetare där vi ser att det saknas. Det är också det vi ska göra nu när det framkommit att kompetensen brister”, skriver Malin Björkman i mejlet.

Chefens ord: ”olämplig kultur”

Enligt kommunens utredning finns det uppgifter om att de boende utsatts för bestraffningar när de gått upp i vikt. Ett exempel är gången då en av de boende fick bära sin viktuppgång i mjölkpaket.

Men flera anhöriga till de boende har försvarat Uttervägens sätt att arbeta. En förklaring från föräldrar har varit att det är högt i tak mellan deras barn och personalen, precis som ”i en riktig familj”, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Att det finns olika åsikter om hur arbetet har skötts på Uttervägen är något som även framgår i kommunens anmälan till IVO, men sammantaget visar uppgifterna på en “negativ och olämplig kultur på boendet”, skriver Malin Björkman i mejlet till Kommunalarbetaren.

Hemlig chatt bryter mot sekretess

Det var i maj i år som härvan kring Uttervägen startade. Undersköterskan Malin Göransdotter Norlin, som jobbar på LSS-boendet, bröt tystnaden. I sin fackliga roll gjorde hon en anmälan till Arbetsmiljöverket, där hon vittnade om kränkningar, mobbning och en informell hierarki på arbetsplatsen.

Sedan dess har flera anställda inom daglig verksamhet hävdat att de försökt att slå larm redan för flera år sedan – men förgäves. Kommunen har nekat till att de skulle ha fått information om det.

Umeå kommun riktar även kritik mot att de anställda har haft en hemlig chatt, där man pratat nedsättande om de boende och deras utseende, samt skickat kränkande bilder på personer, något som bryter mot sekretess. Malin Göransdotter Norlin var själv en av de som deltog i chatten.

– Jag har själv varit delaktig, mycket eftersom man är så rädd att själv bli utfryst. Du blir nedtryckt av gruppen. Jag känner enormt mycket skuld och skam nu, har hon sagt till Kommunalarbetaren.

Efter krav från Arbetsmiljöverket har kommunen inlett en extern utredning om arbetsmiljön. Utredningen är ännu inte färdig. Under hösten 2025 ska de anställda även få kompetenshöjande insatser, som handlar om till exempel makt, bemötande och hur lagstiftningen ser ut.

“Kulturen ska sättas av ledningen, men alla i en arbetsgrupp behöver också bidra till ett öppet klimat och ett gott bemötande mot varandra”, skriver verksamhetschefen Malin Björkman i sitt mejl.