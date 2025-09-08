Artikeln i korthet Deltagare i insatsen Steg till Arbete har uttryckt stora besvikelser, till exempel Maria som kände sig värdelös och utan stöd, vilket ledde till försämrat mående.

Arbetsförmedlingen har beslutat att avsluta avtalen med flera företag på 31 ställen i landet.

Myndigheten planerar att öka insatser i egen regi och har tidigare sett att programmet var lovande i teorin men misslyckades i praktiken med att ge det stöd som behövdes för personer med funktionsnedsättningar.

”Förvaring där man inte känner sig värd någonting.” Så beskrev deltagaren Maria hur det var att gå insatsen Steg till Arbete, i Arbetets tidigare granskning. I hennes schema stod ”handledarledd aktivitet”. Men väl på plats fanns ingen handledare där. I stället satte Maria sig på en bänk och grät.

– Det är det värsta stället jag varit på. Jag har gått tio steg bakåt i mitt mående, sade Maria, som egentligen heter något annat, till Arbetet.

Nu kan Arbetet avslöja att insatsen, som riktar sig till arbetslösa med funktionsnedsättning och ohälsa, snart kommer att försvinna på flera håll i landet, enligt interna uppgifter från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har nämligen beslutat att inte förlänga avtalen med flera av de företag som sköter insatsen på myndighetens uppdrag. Beslutet gäller 31 platser i landet. En representant från en leverantör skriver till Arbetet att de fått information om det, men inte om varför. På onsdag har bolagen möte med myndigheten för att prata om vad som hänt.

Funkade inte i praktiken

Totalt skulle 46 avtal löpa ut 14 januari nästa år, och det är 31 av dem som inte förlängs. Övriga 15 avtal förlängs ett år. Deltagare kan få plats hos de här bolagen ända fram till avtalens sista datum och då gå max ett år till efter det.

Arbetsförmedlingen har upphandlat insatsen, som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, i två omgångar. Beslutet gäller den andra upphandlingen, 83 avtal i den första upphandlingen har förlängts sedan tidigare. De gäller till september 2026.

Bakgrunden är att myndigheten vill satsa på en kombination av lösningar, och öka insatser i egen regi, enligt information som myndighetens chefer fick förra veckan. En tidigare utvärdering som Arbetsförmedlingen gjorde av Steg till arbete visade att insatsen var bra i teorin men inte alltid i praktiken.

Inför att man införde insatsen gjordes ett stort arbete kring vilket stöd arbetslösa med olika typer av funktionsnedsättningar och ohälsa behöver. Men det blev inte som man tänkt. Och nu byter man alltså inriktning igen.

Arbetets avslöjande har lyfts i en rapport från Riksrevisionen om bristande stöd till arbetslösa och även debatterats i riksdagen.

Tove Elvelid, direktör för lokal arbetsmarknad på Arbetsförmedlingen, säger att de löpande utvärderar avtal när de håller på att gå ut.

– Här har vi gjort en bedömning att vi kan tillgodose behovet med den här tjänsten i delar av landet men inte i alla.

Enligt henne har de tittat på de arbetslösas behov och vilket annat stöd som finns att få på en viss plats i landet. På de 15 platser där avtalen förlängs säger hon att de fått tjänsten att fungera ”tillfredsställande bra”‚ men hon vill inte säga att det fungerat dåligt där avtalen inte förlängs.

Vad vill du säga till deltagare vi pratat med som vittnat om stora brister?

– Det är fruktansvärt olyckligt att det funnits brister i tjänsten, vi har jobbat hårt för att underlätta och förbättra och där är vi nu.

Ni landade för några år sedan, efter ett stort arbete, i att Steg till arbete var rätt väg att gå. Varför landar ni i något annat nu?

– När man använder någonting lär man sig saker som inte på något vis går att få fram i teorin.