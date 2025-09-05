Arend Stührmann jobbade som producent på det multinationella spelutvecklingsbolaget Ubisoft och för ett halvår sedan blev han och 19 kollegor uppsagda på grund av arbetsbrist.

– Jag har varit i branschen i 15 år och jag har sett den gå både upp och ner i olika cykler. Just nu är det definitivt en nedgång. Det är svårt för den som har erfarenhet att hitta ett jobb och för unga nyutexaminerade är det en gigantisk utmaning, säger han.

Spelbranschen är väldigt beroende av stora investerare, säger han, och i en lågkonjunktur håller de hårt i pengarna. Och Arend Stührmann märker att det sägs upp personer både på mindre bolag och på de stora som Microsoft.

Unionen: ”Fler uppsägningar än vanligt nu”

Fackförbundet Unionen delar bilden av att det är många som förlorar jobben just nu.

– Det är fler uppsägningar än vanligt just nu och det finns en oro bland de anställda, säger Björn Larm, kollektivavtalssamordnare på Unionen.

Bland annat har bolagen King, Toadman Interactive, och Thunderful games sagt upp personer.

Björn Larm, kollektivavtalssamordnare på Unionen i Stockholm.

– Det finns en idé om att det har med AI att göra, men jag tror inte att vi är vid det stora teknikskiftet än. Det som investerare lyfter är att det varit en vikande tillväxttakt och svårare med lönsamhet. Det har varit en växande bransch som nu håller på att konsolidera sig. Lite som en bubbla som spricker fast inte lika allvarligt, mer som en pyspunka.

Kampanj om utköp

Det är så pass många uppsägningar just nu att Unionen dragit i gång en kampanj på sociala medierplattformen Linkedin. Den fokuserar på bland annat utköp.

Han säger att det är vanligt i just tech-branschen att arbetsgivare köper ut personer i stället för att säga upp på grund av arbetsbrist. För facket ställer det till problem.

Dels för att de inte får veta i tid och kan förbereda resurser och dels för att de inte har rätt till information på samma sätt som vid en arbetsbrist-uppsägning.

Problem för utomeuropeiska anställda

Arend Stührmann är från Tyskland, men har bott i Sverige i fem år. I en bransch med många utländska anställda kommer en uppsägning med flera problem.

– Jag har haft en intressant karriärväg och jobbat med gaming i sex olika länder. Jag och min fru trivs väldigt bra här i Sverige och vill helst inte flytta, så jag hoppas att jag ska få ett nytt jobb.

När han jobbade i Kanada och blev arbetslös hade han bara en kort tid på sig att hitta ett nytt jobb innan arbetstillståndet gick ut. Och i Sverige har många utomeuropeiska personer inom tech- och gamingbranschen liknande förutsättningar. Efter tre månader kan ens arbetstillstånd dras in.

– Det är svårt nog att hitta ett nytt jobb just nu och har du bara tre månader på dig är det stressigt. Många har ju flyttat med hela sin familj till Sverige.

Ovetandes om a-kassa

Arend Stührmann säger att ett stort problem när utländska personer blir arbetslösa i Sverige är att de inte vet om att de ska vara med i facket eller a-kassan. Många har bilden av Sverige som ett land där föräldraledighet och socialförsäkringar är självklart och tror att de ska bli omhändertagna även vid en arbetslöshet.

För många är det svårt att förstå den så kallade svenska modellen där arbetsgivare och fack gör upp det mesta själva på arbetsmarknaden, och även står för många försäkringar.

– De vet inte att de ska gå med i a-kassan och när de väl blir uppsagda blir det en obehaglig överraskning att de inte får några pengar. Även unga svenskar i branschen har dålig koll på detta.