Så blev nya avtalet för städare i privata företag

Vilka löneökningar blir det?

SVAR: Den 1 september 2025 höjs lönerna med i snitt 869 kronor och den 1 september 2026 med i snitt 793 kronor, räknat på en heltidslön.

Det finns ingen så kallad individgaranti, så ingen är garanterad en viss löneökning.

I avtalet finns ett branschvanetillägg för den som har jobbat flera år i yrket. Det höjs ytterligare från den 1 september 2026.

Efter två års branschvana: 250 kronor.

250 kronor. Efter fyra års branschvana : Ytterligare 550 kronor.

: Ytterligare 550 kronor. Efter sex års branschvana: Ytterligare 500 kronor.

Får deltidsanställda övertidsersättning?

SVAR: Ja, från den 1 januari 2026 får deltidsanställda samma övertidsersättning som heltidsanställda – men bara vid beordrad övertid.

Det skiljer sig från andra avtal som Kommunal tecknat med exempelvis Vårdföretagarna, där det gäller även frivilliga extrapass. Men det är samma lösning som fackförbunden Seko och Fastighets kommit överens om för städare på deras avtal med Almega Serviceföretagen.

Vad blir de nya lägstalönerna?

SVAR: Den 1 september 2025 höjs lägstalönen till 26 208 kronor och den 1 september 2026 till 27 001 kronor.

Höjs ob-tillägget?

SVAR: Ja, ob-tillägg och andra rörliga ersättningar höjs med 3,4 procent den 1 september 2025 och med 3 procent den 1 september 2026.

När får visstidsanställda rätt till fast jobb?

SVAR: Tiden för så kallad konvertering till en tillsvidareanställning kortas. Det betyder att när vikariat och allmän visstidsanställning blandas så får man rätt till en fast tjänst efter tre år i stället för fyra år som det varit tidigare.

Vilka berörs?

SVAR: Städare och lokalvårdare i privata städföretag som ofta utför städning på entreprenad och städar skolor, sjukhus och andra lokaler på uppdrag av kommuner och regioner.

Stora arbetsgivare på avtalet för serviceentreprenad med Almega Serviceföretagen är Sodexo, ISS och Coor.

Avtalet gäller från den 1 september 2025 till den 31 augusti 2027.