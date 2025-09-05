Rekordmånga sommarjobbare – Ezatullah gav 500 unga koll på facket

– Jag planerade, bokade lokaler och åkte runt i sju distrikt. Totalt blev det runt 500 personer med ferieungdomar, handledare och vuxna säsongsanställda, berättar han.

Många var på sin allra första arbetsplats. De fick veta om kontrakt, lönespecar, vilka arbetsuppgifter de får göra, pauser, arbetsmiljö och vad svartjobb innebär.

– Jag använde ett enkelt språk förstärkt med bilder, quiz och diskussioner. Det blev både roligt och lärorikt, säger Ezatullah Motmain.

”Visste inte så mycket innan”

Många ungdomar gick därifrån med en helt ny bild av vad facket faktiskt är.

– Jag visste inte så mycket innan. Jag fick en bättre förståelse för att det är vi arbetare som styr facket och att vi tillsammans kan påverka, säger sommarjobbaren Alicia Rodigues.

Philip Olsson

Även Philip Olsson uppskattade informationen:

– Jag hade hört lite i skolan, men det mesta hade jag glömt. Det här blev en uppfräschning. Facket hjälper till med mycket som man inte tänker på, jag blev överraskad att så mycket bra tillkommer när man är med i facket.

Stefan Bogdanowski håller med:

– Jag hade knappt hört talas om facket. Det var lärorikt och förklarat på ett sätt så man fattade.

Stefan Bogdanowski

Vill nås av facket på Tiktok och Instagram

När de tre ungdomarna får frågan hur de tycker att facket ska nå ut till unga så svarar de:

Finnas där ungdomar är, till exempel skolan och på sociala medierna Tiktok, Instagram och Snapchat.

Att möta ungdomarna på plats på jobbet var enligt Ezatullah Motmain avgörande för att få deras uppmärksamhet.

Och effekterna märktes direkt: flera av de äldre ungdomarna och vuxna ställde frågor om medlemskap, kollektivavtal och olika fackförbund inför framtida jobb.

– Det här är en möjlighet att bygga förtroende och engagemang. Jag brinner för det här och vill att fler förtroendevalda ska inspireras att göra samma sak, säger Ezatullah Motmain.