Jãnis vägrar ge upp mot Tesla – kräver mer stöd av svenska folket

Adel Sefsefi och Jãnis Kuzma har strejkat i snart två år i en strid som verkar omöjlig att lösa. Nu har till och med Medlingsinstitutet gett upp försöken att få Tesla och IF Metall-facket att komma överens.

– Det var inte oväntat att de gav upp. Vi visste ju att Tesla inte vill förhandla, säger Adel Sefsefi.

Irriterande och tufft med skrattande kunder

IF Metall säger att de nu kommer att trappa upp strejken. Även fackförbundet Elektrikerna gick på torsdagen ut med att de utökar sina sympatiåtgärder. Och det behövs ett större tryck på elbilsföretaget, tycker Jãnis Kuzma.

– Vi är några personer som står här framför Tesla men det känns inte som att det händer något. Kunderna går förbi oss och skrattar och vissa dagar är det väldigt irriterande och tufft. Tesla bara ersätter alla som strejkar med nya mekaniker. Metoderna som används nu funkar inte, vi måste öka trycket.

Efterlyser mer stöd från allmänheten

Han efterlyser ett större stöd från allmänheten och menar att Teslastrejkarna inte bara kämpar för sina egna arbetsvillkor.

– Om vi förlorar så kommer hela den svenska modellen att falla. Och det är ingen bra idé för jag vet hur det är i Lettland. Vi har inte alls samma säkerhet som Sverige har. Och om vi förlorar den så är det svårt att komma tillbaka till den starka positionen.