Ett 20-tal stängs av från hemtjänsten efter allvarliga brister: ”Extremt upprörande”
Allvarliga brister inom hemtjänsten i Uddevalla som är ”extremt upprörande”. Nu stänger kommunen av ett tjugotal anställda från sina jobb, skriver Bohusläningen.
– I det här läget kan vi inte säga att brukare har tagit skada, men utifrån omsorg för brukarna har vi fattat beslut om att låta personalen i den här verksamheten stängas av i en månads tid med lön, säger Uddevalla kommuns socialchef Malin Normann till Bohusläningen.
Allvarliga brister ska ha kommit till hennes kännedom tidigare i veckan. Hon uttalar sig inte om vad för brister det rör sig om, men säger att hon vill understryka att det är extremt upprörande.
Personal informerad
Därför har ett tjugotal i hemtjänstpersonalen nu stängts av i väntan på utredning.
Enligt Bohusläningen informerades personalen på torsdagen, på ett möte där även facket deltog.
Kommunal bekräftar för Arbetet att de känner till situationen och att avstängningen gäller medlemmar i förbundet. De ska på möten om situationen under förmiddagen och kommer kunna uttala sig mer senare under dagen.