– I det här läget kan vi inte säga att brukare har tagit skada, men utifrån omsorg för brukarna har vi fattat beslut om att låta personalen i den här verksamheten stängas av i en månads tid med lön, säger Uddevalla kommuns socialchef Malin Normann till Bohusläningen.

Allvarliga brister ska ha kommit till hennes kännedom tidigare i veckan. Hon uttalar sig inte om vad för brister det rör sig om, men säger att hon vill understryka att det är extremt upprörande.

Personal informerad

Därför har ett tjugotal i hemtjänstpersonalen nu stängts av i väntan på utredning.

Enligt Bohusläningen informerades personalen på torsdagen, på ett möte där även facket deltog.

Kommunal bekräftar för Arbetet att de känner till situationen och att avstängningen gäller medlemmar i förbundet. De ska på möten om situationen under förmiddagen och kommer kunna uttala sig mer senare under dagen.