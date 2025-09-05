Artikeln i korthet Anhöriga känner sig tvingade att hjälpa sina närstående på äldreboendet Kronan, då personalen inte hinner med.

Kommunal och personal på Kronan anser att det är resurspassen som skapar otrygghet och påverkar kvaliteten på vården negativ.

Luleå kommun planerar en genomlysning av situationen och har bland annat lovat mer närvarande chefer för att ta itu med problemen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Norrbottens-kuriren har pratat med flera anhöriga som vittnar om hur de känner sig tvingade att kliva in för att deras nära ska få den hjälp de behöver.

En anhörig berättar för tidningen att hon hjälper sin demenssjuke make att duscha, byta inkontinensskydd, klara av toalettbesök, se till så att han får i sig mat och kommer ut. Annat finns risken att han blir utan omsorg.

Jobbar på 16 avdelningar

Fackförbundet Kommunals skyddsombud Jessica Mattila Barsk, som jobbar på Kronan, säger till Kommunalarbetaren att personalen blev chockade när de läste artikeln i tidningen.

– Vi vet att det händer för vissa boende är svåra att hantera och anhöriga har det lättare, men att det var så mycket visste vi kanske inte riktigt.

”Det ger ingen bra bild av vården när man gör sitt bästa och inte räcker till” säger Kommunals skyddsombud Jessica Mattila Barsk.

Kronan är ett stort äldreboende med 16 avdelningar och nio boende på varje avdelning. Luleå kommun har bestämt att personalen ska ha resurspass på hela huset, vilket innebär att personal får hoppa in på andra avdelningar än där de normalt jobbar.

Tanken är att inte behöva ta in vikarier utifrån.



– Vad de inte förstår är att det blir en otrygghet. Även om den som är resurs är ordinarie i huset så känner man inte de som bor på alla 16 avdelningar, säger Jessica Mattila Barsk.

Kommunals huvudskyddsombud Hannah Espling beskriver hur resurspassen gör det svårt att upprätthålla god kvalitet i vården samtidigt som arbetsbelastningen är hög.

Arbetsgivaren inte lyssnat

För att hinna med arbetsuppgifterna på ett effektivt sätt krävs att personalen är bekant med de gamla och har kunskap om varje brukares behov och funktionsnedsättningar.

På sin egen avdelning vet man att det går att lämna Elsa vid frukosten en stund medan man ger medicin till någon annan. Det funkar inte när man är obekant med de gamla.

– Jobbet blir tyngre och man blir långsammare, säger Hannah Espling.

Det här är en viktig orsak till att de anhöriga känt sig tvingade att hjälpa till, anser Hannah Espling.



– Vi har lyft det här i varenda forum, i alla sammanhang. Men arbetsgivaren har inte lyssnat. Det är bra att kommunen gör något åt det nu, men de behöver också ta sitt ansvar i det här och inte bara skylla på personalen.



Luleå kommun har efter larmet lovat en genomlysning av Kronan, där personalen ska intervjuas om situationen. Sedan tidigare har man också infört två teamledare på varje våning, något Kommunal tror kan bli bra.

Det är erfarna undersköterskor som ska handleda, täcka upp när delegationer saknas och lära upp vikarier. Tjänsterna är nya och utöver grundbemanningen.

Lovar närvarande chefer

Cheferna ska också bli mer närvarande. Det lovar Katarina Morin, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun, som säger att hon förstått att resurspassen upplevs som jobbiga.

Kommunal pekar ut resurspassen som en orsak till problemen, vad säger du om det

– De kom till när vi införde rätt till heltid för alla. Men vi ser det också som en

kvalitetssäkring. Det är bättre att de som har erfarenhet stöttar upp än att vi tar in en helt ny vikarie, säger Katarina Morin.



Är det inte bra för de demenssjuka att personalen känner dem och därför kan ge rätt bemötande?

– Absolut och målet är inte att de ska springa mellan alla avdelningar. Men som undersköterska har du betydligt mer erfarenhet med demenssjuka än en vikarie.

Enligt Kommunal har missnöje med resurspassen lett till att många erfarna undersköterskor sagt upp sig.

Behöver ni inte vara rädda om den erfarenheten?

– Det är jättetråkigt att det är så många som har lämnat och vi försöker säkerställa att det inte ska bli så mer.

Oro att fler lämnar

Skyddsombudet Jessica Mattila Barsk säger att personalen är oroliga för att de anhörigas larm ska leda till att ännu fler anställda lämnar Kronan.

– Det är bra att de larmade så att det syns hur det är. Men det ger ingen bra bild av vården när man gör sitt bästa och inte räcker till.