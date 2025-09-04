Experterna: Bidragstak och sänkta skatter hjälper inte mot arbetslösheten

Beslut: Att ytterligare sänka inkomstskatterna (det så kallade jobbskatteavdraget). Regeringens syfte är att sänkta skatter ska stimulera konsumtion och stärka arbets­linjen.

Lars Calmfors: Jobbskatteavdrag var en bra idé från början 2007, det har gett högre arbetsutbud och sysselsättning. Men det kommer inte att ge så mycket mer ju fler man inför.

Anders Forslund: Ambitionen är att göra det mer lönsamt att börja arbeta. Men de träffar även personer med högre inkomster och är därför dyra. Reformen är dessutom omöjlig att utvärdera.