Experterna: Bidragstak och sänkta skatter hjälper inte mot arbetslösheten
Fungerar regeringens och Sverigedemokraternas åtgärder för att minska arbetslösheten? Här utvärderar professorerna Anders Forslund och Lars Calmfors deras beslut och förslag.
Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid Institutet för näringslivsforskning och ledamot i Arbetsmarknadspolitiska rådet. Anders Forslund är professor emeritus i nationalekonomi, forskare vid IFAU och ledamot i Arbetsmarknadspolitiska rådet.