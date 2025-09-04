 Gå till innehållet
Experterna: Bidragstak och sänkta skatter hjälper inte mot arbetslösheten

Fungerar regeringens och Sverigedemokraternas åtgärder för att minska arbetslösheten? Här utvärderar professorerna Anders Forslund och Lars Calmfors deras beslut och förslag.

Experterna Anders Forslund och Lars Calmfors både risar och rosar regeringens jobbpolitik. Bild: Patrik Lundin/Magnus Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Lars Calmfors är professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid Institutet för näringslivsforskning och ledamot i Arbetsmarknads­politiska rådet. Anders Forslund är professor emeritus i nationalekonomi, forskare vid IFAU och ledamot i Arbetsmarknadspolitiska rådet.