Elektrikerna trappar upp konflikten med Tesla

På onsdagen kom beskedet om att Medlingsinstitutet avslutat medlingen mellan IF Metall och Tesla, rörande den snart två år långa strejk som facket drivit med krav på att företaget ska teckna kollektivavtal. Samtalen har inte lett till någon lösning.

IF Metall flaggade direkt för att nya stridsåtgärder är att vänta nu.

Och nu varslar Elektrikerförbundet om nya sympatiåtgärder för att stötta IF Metall.

Stopp för arbeten med el

I ett pressmeddelande skriver facket att varslet innebär blockad av, alltså stopp för, arbeten med el som försörjer Teslas verkstäder, anläggningar och laddstationer i Sverige.

”Skillnaden på detta varsel mot de tidigare vi har lagt är att då har vi tagit ut enstaka anläggningar, nu blockerar vi allt som våra medlemmar jobbar med i anknytning till Tesla”, säger Mikael Pettersson, förhandlingschef på Elektrikerförbundet, i pressmeddelandet.

Då börjar blockaden gälla

Blockaden börjar gälla tisdagsmorgonen den 16 september och berör arbete som utförs av anställda vid företag som är med i arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

Elektrikerförbundet är ett i raden av fackförbund som även tidigare tagit till sympatiåtgärder för att stötta IF Metall i deras krav på att Tesla ska teckna kollektivavtal. Exempelvis har sophämtning och städning satts i blockad.