Efter lång kamp får stödassistenter arbetsskor

Artikeln i korthet Stödassistenter och personliga assistenter i Göteborgs stad har får skobidrag på 800 kronor, efter att tidigare blivit utan.

Förändringen kom till när arbetsgivaren förstod hur viktiga arbetsskor är för att slippa sjukskrivningar.

Stödassistenten Sophie Ritzman uppmanar alla att anmäla arbetsskador för att driva igenom förändringar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

För tre år sedan fick personal inom äldreomsorgen i Göteborgs stad arbetsskor. Den gången blev kollegorna som var anställda av förvaltningen för funktionsstöd utan.

– Varför får de och inte vi? Så tänkte man. Vi står och går hela dagarna och det är samma arbetsgivare även om det är olika förvaltningar, säger stödassistenten Sophie Ritzman som arbetar på en daglig verksamhet där hon också är arbetsplatsombud för Kommunal.

Nu är hon en av de som fått till en ändring. Från och med juni får assistenter och stödassistenter anställda av förvaltningen för funktionsstöd ett skobidrag på 800 kronor.

Hur lyckades ni med det?

– Det hade aldrig gått om det bara var jag. Vi är många som jobbat från olika håll. Dels från fackligt håll och så vi har kommunalare som är politiskt engagerade framför allt i Socialdemokraterna. De har lyft frågan där.

Ni har jobbat med att få politiker och tjänstemän att förstå hur ni har det på jobbet. Varför är det viktigt?

– Ofta säger man att lite skit får man räkna med, men nej det ska man inte. Det ska vi inte acceptera. De som har ansvar för vår arbetsmiljö måste få veta. När arbetsgivaren inser att de tjänar på det här, att de slipper sjukskrivningar. Då förstår de.

Har du något konkret tips till andra som vill ha arbetsskor?

– När du kommer hem och kroppen värker. Gör en arbetsskadeanmälan eller skriv ett tillbud.

Hur lång tid har det tagit att få arbetsskor?

– Vi har hållit på ganska länge. Säkert tre år.

Ni ville inte att arbetsgivaren skulle välja skor åt er som de gör åt de som arbetar i äldreomsorgen, hur ser er lösning ut?

– Vi får ett bidrag på 800 kronor till skor som vi väljer och köper själva. Alla fötter är olika och det är viktigt att få en sko som passar. Sedan betalas bidraget ut när vi visar kvittot.

Har du använt det själv?

– Ja, det gjorde jag direkt! Jag köpte skor och inlägg för 1000 kronor, så bidraget räckte nästan till allt.