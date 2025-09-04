”Det är nu eller aldrig – vi undersköterskor måste säga ifrån!”

Många av oss undersköterskor älskar vårt jobb. Vi gör underverk varje dag med hjärta, yrkesstolthet och en enorm vilja att hjälpa människor. Men det räcker inte längre. Vi går bokstavligen sönder, samtidigt som vi blir tystade, ignorerade och överkörda.

Vi sliter på trots att vi är för få. Vi springer snabbare, hoppar över raster, täcker upp för sjukfrånvaro och tar på oss mer ansvar men vad får vi tillbaka?

Hårdare krav. Mer stress. Fler utbildningar vi ska göra på vår egen fritid, eftersom vi inte får tid till det på jobbet.

Varför lyssnar ingen?

Vi vågar knappt sjukskriva oss, för vi vet att ekonomin inte håller. Många kollegor arbetar trots smärta, utmattning eller sjukdom och det är ingen överdrift att säga att flera har utvecklat allvarliga fysiska och psykiska problem.

Ändå lyssnar ingen. Ändå händer inget. Vi skickar mejl till politiker. Vi kontaktar äldreomsorgschefer. Vi försöker föra en respektfull dialog. Men inte ens ett automatiskt “tack för ditt mejl” får vi tillbaka.

Är det så ni behandlar undersköterskor, vi som kanske tar hand om era egna anhöriga?

När vi lyfter problem får vi höra: ”Det är ditt ansvar att prioritera.” Ja, då prioriterar vi. Vi gör utbildningar hemma. Vi hoppar över lunchen. Vi ställer upp på övertid. Men vi orkar inte längre.

Samtidigt ser vi hur kollegor tystas. Hur de som vågar stå upp för sanningen blir kallade på samtal till HR. Som om det är fel att säga att något inte fungerar.

Men vet ni vad? Det gör ingenting så länge du står upp för sanningen. För den måste fram. Vi kan inte sopa undan verkligheten längre.

Vi måste vakna – och ta plats

Och här kommer det viktigaste budskapet: Undersköterskor, vi måste vakna nu. Våga ta plats. Våga säga ifrån. Ditt och mitt arbete, det är det ingen annan som kan göra.

Vi gör underverk varje dag. Nu är det dags att göra underverk för oss själva.

Vi har fått nog av att bli kallade hjältar i ord, men behandlade som slit och släng i praktiken. Vi kräver respekt. Vi kräver att bli lyssnade på. Och vi kräver att våra röster ska räknas, inte tystas.

Det är nu eller aldrig. Stå upp för er själva. För varandra. För sanningen.

Dags att ställa krav

Vi kräver fler kollegor, bättre arbetsvillkor och en rejäl satsning på äldreomsorgen nu.

Våra äldre förtjänar en trygg och värdig omsorg, och vi som jobbar inom äldreomsorgen förtjänar att orka, hinna och kunna göra vårt jobb på ett bra sätt.

Det är dags att politikerna tar ansvar och visar att äldreomsorgen är en prioritet i praktiken, inte bara i ord.

Sharmali Engman, undersköterska i Skogås