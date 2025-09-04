1 Vad bråkar de om?

IF Metall kräver kollektivavtal på Elon Musks elbilsföretag Tesla i Sverige, TM Sweden. Företaget skriver inte på.

2 Vad har facket gjort för att få avtal?

För snart två år sedan, 27 oktober 2023 bröt strejk ut bland IF Metalls medlemmar på Teslaverkstäderna. Men många ickemedlemmar valde att fortsätta arbeta. I början strejkade runt var tredje anställd, men andelen har sedan ökat.

Andra fackförbund stöttar IF Metall med sympatiåtgärder. Anställda på andra företag gör därmed inte arbeten för Tesla – som att hämta sopor eller installera laddstationer.

3 Och hur har företaget agerat?

De har fortsatt verksamheten med de som inte strejkat och genom att rekrytera ny personal. Att rekrytera nya under konflikten kallas strejkbryteri av facket. Det får dem att se rött, men är inte olagligt. Tesla har försökt stoppa stridsåtgärder med domstolsprocesser, hittills utan framgång. Företaget har varit kreativt i att runda stridsåtgärderna för att kunna arbeta vidare, bland annat för att få ut registreringsskyltar.

4 Vad är så viktigt för facket och företaget?

För IF Metall är det viktigt att kollektivavtal ska gälla för deras medlemmar på Tesla. Men det är också principiellt viktigt för facket att inte låta vissa företag slippa kollektivavtal, för att inte företag ska kunna tävla med lägre villkor.

För Teslas del verkar det vara en principiell fråga att inte skriva på. Enligt medlaren som försökt lösa konflikten tycks det ha berott på en global policy mot kollektivavtal.

5 Men hur är villkoren för de som jobbar?

Tesla har tidigare hävdat att deras villkor är likvärdiga eller bättre än kollektivavtalets. Men anställda har vittnat om brister i arbetsmiljön. IF Metall uppger nu att företaget vägrat gå med på grundläggande krav om pensionsavsättningar och arbetstidsförkortning i nivå med kollektivavtalen, samt årliga löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden.

6 Vad är nuläget?

Medlingsinstitutet, som har i uppdrag att hjälpa fack och arbetsgivare att komma överens i sådana här lägen, har gett upp och avslutat ärendet. Men konflikten mellan IF Metall och Tesla fortsätter som tidigare. IF Metall är på väg att utöka sina stridsåtgärder.

7 Hur går det för Tesla?

Försäljningen i Sverige har rasat, bara i augusti med 84 procent enligt Mobility Sweden. Det går inte att säga hur det hänger ihop med konflikten, en orsak till skakiga siffror även på andra håll i Europa tros vara Elon Musks politiska engagemang i USA.

Företaget har varit mycket sparsamma med kommentarer i media under konflikten. Men självklart har det krånglat till verksamheten att en stor del av de anställda strejkat och att de nekas tjänster från andra företag.