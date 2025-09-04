25-åring dog på spåret i Malmö – nu har polisen en misstänkt

Artikeln i korthet En arbetsplatsolycka inträffade i Malmö när två banarbetare påkördes av ett tåg. En 25-åring avled och en annan man skadades allvarligt.

En arbetsledare har delgivits misstanke om vållande till annans död och arbetsmiljöbrott.

Olyckan granskas av flera instanser, inklusive Arbetsmiljöverket och Trafikverket. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I slutet av april blev två banarbetare påkörda av ett Öresundståg på Malmö godsbangård i samband med att de utförde arbete på spåren.

En 25-årig man avled och kollegan, en man i 30-årsåldern, skadades allvarligt.

Nu har en person delgivits misstanke för vållande till annans död och arbetsmiljöbrott i samband med olyckan, uppger åklagare Klas Norelius.

– Vi har gjort det i samband med förhör. Det är en person som var arbetsledare för det här arbetslaget, säger han.

Håller förhör

Åklagaren kan inte gå in på detaljer kring varför arbetsledaren misstänks, annat än att personen har ett ansvar för arbetsuppgifterna.

Han förklarar att polisens förundersökning pågår.

– Vi arbetar fortfarande med vissa utredningsåtgärder. Jag kan inte yttra mig mer än att vi fyller vår kunskapsbank och håller de förhör som vi anser nödvändiga att få klarhet i, säger Klas Norelius.

Arbetsledaren nekar till brott.

Utreds på flera håll

Olyckan utreds även av Arbetsmiljöverket, Trafikverket och Statens Haverikommission.

Männen var inhyrda via bemanningsföretag av det statliga järnvägsföretaget Infranord.

Vi har tidigare rapporterat att säkerhetsregler bröts i samband med olyckan, genom att tågtrafiken inte stängdes av för banarbete vilket är ett krav vid så höga hastigheter.