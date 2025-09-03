Artikeln i korthet Agneta kommer att få sin månadsinkomst efter skatt nertrappad från 11 000 kronor till 6 000 kronor i april nästa år, vilket ger henne ångest och osäkerhet om hur hon ska klara sig.

Från 1 oktober 2025 gäller nya regler för a-kassa och aktivitetsstöd, där stödet trappas ner snabbare, vilket påverkar 25 000–30 000 personer som redan nått gränsen.

Regeringen menar att nedtrappningen ska stärka arbetslinjen, men kritiker anser att det snarare gör det svårare för långtidsarbetslösa att få jobb, eftersom minskade ersättningar inte ger dem tillräcklig motivation eller resurser.

Från 11 000 till 6 000 kronor i månaden efter skatt. Så kommer det bli för Agneta, som egentligen heter något annat, från den 1 april nästa år.

– Jag vet inte hur jag ska klara mig. Jag har ont i magen och kan inte tänka på något annat. Jag har ångest och sover dåligt, även med sömntabletter.

Den 1 oktober i år börjar aktivitetsstödet, ersättningen man kan få när a-kassedagarna är slut, trappas ner för att hamna på miniminivån 365 kronor per dag från april nästa år.

Agneta blev arbetslös 2021 då hon fick avgångsvederlag efter att ha fått en arbetsskada som ledde till hörselnedsättningar. Sedan dess har hon varit inskriven på Arbetsförmedlingen, sökt men inte fått några jobb samtidigt som hon har deltagit i Arbetsförmedlingens program.

”Jag bor i en husbil”

I dag får hon alltså ut ungefär 11 000 i månaden efter skatt. Och det är svårt för henne att klara vardagen.

– Jag har sagt upp min hyresrätt och bor i en husbil, jag köper knappt några kläder och har sagt upp alla abonnemang som går att säga upp.

Den 1 oktober gäller nya regler för a-kassan. Tanken är att fler ska omfattas och ersättningen höjs något, till en början. Men sedan trappas ersättning ner snabbare och efter max 300 dagar, vilket motsvarar ungefär ett år, är det inte längre möjligt att få a-kassa.

Men det kan gå snabbare. I den nya a-kassan får man olika långa ersättningsperioder beroende på hur många månader man haft inkomster innan arbetslösheten. Antalet ersättningsdagar kan som minst vara 66.

Den som är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i något av myndighetens program kan då i stället få aktivitetsstöd.

Trappas ner var 100:e dag

Även där ändras reglerna från den 1 oktober. Med dagens regler baseras stödet på ersättningen från a-kassan, med en maxersättning på 1 005 kronor om dagen, motsvarande omkring 15 000 i månaden efter skatt. Som minst kan man få 510 kronor om dagen (drygt 8 000 i månaden).

De nivåerna gäller utan bortre gräns, så länge man deltar i ett program.

Med de nya reglerna trappas aktivitetsstödet ner med 5 procent var 100:e dag till en lägsta nivå som är 365 kronor om dagen, vilket alltså motsvarar drygt 6 000 kronor i månaden efter skatt. Det inträffar från och med att man fått 1 000 ersättningsdagar med a-kassa och/eller aktivitetsstöd.

Det innebär att Agneta från april nästa år bara kommer att få dryga 6 000 kronor efter skatt.

– Då kommer jag inte ha råd med tillräckligt med mat, inte har råd att gå till optikern trots att min syn försämras snabbt, kan inte gå till tandläkaren eller hämta ut mina receptbelagda mediciner. Jag kommer inte ha råd med ett drägligt liv.

Så länge hon äger husbilen har hon inte rätt till ekonomiskt bistånd, det som tidigare hette socialbidrag. Men om hon säljer den har hon ingenstans att bo.

– Dessutom kan det ta lång tid att sälja husbilen. Och socialen vill inte hjälpa till i väntan på att den blir såld. Så jag känner mig panikslagen inför framtiden.

30 000 personer drabbas

Det handlar om uppskattningsvis 25 000–30 000 personer som redan i dag nått den gränsen, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), som analyserat data åt Arbetet.

För dem börjar nedtrappningen den 1 oktober för att från den 1 april 2026 hamna på lägstanivån, 365 kronor om dagen.

– Det är en summa som ligger klart under normen för ekonomiskt bistånd. Jag vet inte hur man har resonerat här, men om hushållet inte har andra inkomster så hamnar man under normen för ekonomiskt bistånd och har alltså inte råd med en skälig levnadsnivå, säger Carina Mood, professor vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet.

De enda som får det bättre med det nya systemet är de som inte var berättigade till a-kassa när de blev arbetslösa. I dag får de 223 kronor om dagen, knappt 4 000 kronor i månaden efter skatt. Den summan höjs den 1 oktober till 365 kronor.

Vill stärka arbetslinjen

Regeringen menar att avtrappningen av a-kassan och aktivitetsstödet är ett sätt att stärka arbetslinjen.

– A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter, inte en hängmatta där man riskerar att bli fast under lång tid. Fler personer än i dag ska kunna få ersättning, men man har ett ansvar att hitta ett arbete och inte bli fast i arbetslöshet under för lång tid, sade dåvarande arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson när reformen presenterades i februari 2024.

Men LO kritiserar nedtrappningen. Att det skulle göra folk mer motiverade att skaffa sig ett jobb avfärdar LO-ekonomen Niklas Blomqvist.

– Jag tror att den typen av incitament är svagt för alla grupper, men det är som absolut svagast i de här grupperna. Har man varit arbetslös så pass länge så blir det inte lättare att få ett jobb bara för att man får ännu mindre pengar. Vad de behöver är mer stöd och intensivare insatser.

Det är något som Agneta skriver under på.

– Politikerna påstår att de stärker arbetslinjen genom att sänka ersättningarna för arbetslösa. Hur tänker de? Tror de att man har energi för att söka jobb på 6 000 kronor i månaden?

Arbetet har utan framgång sökt arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) för en kommentar.

Så trappas ersättningen ner

