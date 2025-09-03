Artikeln i korthet Tesla-strejken har pågått i 677 dagar och är den längsta i modern svensk historia, där IF Metall kämpar för kollektivavtal, något Tesla vägrar att skriva på.

Medlingsinstitutet har försökt hjälpa parterna förhandla, men samtalen har inte lett till något konkret, vilket fått dem att avsluta medlingen för tillfället.

IF Metall planerar nu att intensifiera konflikten med nya åtgärder.

I snart två år har IF Metall strejkat för att få Teslas svenska företag, TM Sweden, att teckna kollektivavtal. Nu avslutar statliga Medlingsinstitutet sina försök att få parterna att komma överens, vilket Ekot var först med att berätta.

– Nu är det ingen idé att ha en aktiv medling förrän parterna rör på sig igen, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo till Arbetet på onsdagen.

Så det är inte ett definitivt beslut?

– Vi har sagt till dem att ni kan komma tillbaka till oss om det händer något som gör att ni tror att det här kan röra sig i rätt riktning. Och de har inte sagt att det är omöjligt, men det var omöjligt i det här skedet.

Facket om Tesla: ”Uselt”

Simon Petersson, avtalssekreterare på IF Metall, säger att facket förstår och respekterar Medlingsinstitutets inställning.

Han uppger att det som fått samtalen att helt köra fast nu är att Tesla varit tydliga med att de inte är beredda att gå med på årliga löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden, regler om arbetstidsförkortning eller pensionslösningar i nivå med kollektivavtalen.

– Riktigt, riktigt uselt, säger Simon Petersson.

Nya stridsåtgärder på gång

Han säger att Medlingsinstitutet saknar verktyg för den här situationen.

– Man får ha förståelse för att de normalt sett medlar mellan två parter som bråkar om vad som ska stå i ett kollektivavtal. Här finns en part som över huvud taget inte vill ha ett kollektivavtal och då kan man heller inte börja bråka om innehållet, säger han.

Ger du också upp?

– Absolut inte.

Han uppger att stridsåtgärderna nu kommer att utökas.

– Vi kommer hemställa hos fler förbund om ytterligare sympatiåtgärder och försöka trycka åt Tesla ännu mer än vi gjort tidigare. Allt i syfte att de ska omvärdera sin ståndpunkt.

”Olika ideologier”

Medlingsärendet avslutades i måndags, enligt en rapport som upprättats på Medlingsinstitutet.

”Det finns inga förutsättningar för medling. Parterna har underrättats om att ärendet är avslutat”, står det i den.

Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet, har hållit i medlingen. Han skriver i rapporten att ärendet inte liknat något annat som han har handlagt under tio år som medlare.

Han slår fast att diskussionerna inte främst handlat om oenighet om villkoren i ett eventuellt kollektivavtal, utan att det har rört sig om olika ideologier: ”Enkelt uttryckt har IF Metall kämpat för den svenska modellen med kollektivavtal medan Tesla inte vill ha med den att göra.”

Global policy mot avtal

I rapporten om medlingen sägs också att Tesla redan vid det första medlingssammanträdet förklarade att man var förhindrad att teckna kollektivavtal. Anledningen tycktes vara Teslas globala policy om att inte teckna avtal.

Kurt Eriksson skriver att den svenska ledningen har haft ”högst begränsat utrymme” för egna beslut. Irene Wennemo säger att hennes intryck är att både IF Metall och Tesla i Sverige tycker att det här är en väldigt kostsam konflikt som de skulle vilja lösa.

– Men det är också så att bolaget är en del av en koncern som tar annan hänsyn som inte har med Sverige att göra, säger hon.

Arbetet söker Tesla.