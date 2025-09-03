Kaoset när hissen rasade: ”Förstod att ingen klarat sig”

Artikeln i korthet Åtal har nu väckts efter olyckan 2023 då en bygghiss rasade från nionde våningen och de fem personer som stod i den dog.

Förhör i förundersökningen visar hur chocken spred sig på bygget och att fler personer varit nära att åka med i hissen innan den föll.

I förundersökningen slås fast att ett femtiotal personer är på plats på bygget norr om Stockholm på olycksdagen, måndagen den 11 december 2023.

Fyra av dem monterar väggar på plan nio. En av dem berättar i förhör hur en vän och kollega till honom ropar vid 9.30-tiden: ”Det är dags för mat!” De ska ta hissen ned.

Foto på bygget av nya lägenheter taget efter olyckan, framför huskroppen ligger hisskorgen som rasat från plan nio.

Ser hissen falla

En kollega håller upp hissdörren för de andra tre och två av dem går in.

När den tredje personen, han vars vän nyss ropat på honom, ska kliva in hör han ett ljud som av något som bryts. Han anar inte att det är hissmasten som brister, utan vänder helt kort huvudet åt det håll han uppfattar att ljudet kommer ifrån.

När han vänder tillbaka blicken framåt ser han bara underdelen på hissen han varit på väg in i. Den faller mot marken.

Han står kvar på våning nio tillsammans med den kollega som hållit upp dörren för de andra. De kastar sig åt sidan.

”Det gick så otroligt fort, jag kan inte beskriva hur fort det gick”, säger han som hållit upp dörren i förhör.

Tre män till i hissen

Tre personer står redan i hissen innan den stannar till på plan nio.

De tre har med sig en kärra med snö. De arbetar för ett företag vars ena ägare senare säger i förhör att de gör ”typ lapp och lag” på byggena.

Han säger att en av männen ringt efter jobb i två veckors tid och att när frågan om att fixa snöskottare kommer anställer han honom och en till direkt, bara för det här projektet. Två veckor senare faller båda med hissen, tillsammans med sin arbetsledare och de båda män som monterat väggar.

Kärran var med i hissen när den föll och trycktes ihop när den slog i marken. Bild från förundersökningen.

Hissen blir ”bara bråte”

Mannen som håller upp hissdörren på nionde våningen och han som precis är på väg att kliva in när den faller är inte ensamma om att undkomma döden med en hårsmån.

En arbetsledare för takläggning berättar i förhör hur han, samtidigt som männen som monterat väggar är på väg på rast, får ett samtal och ber sina mannar vänta. Annars skulle de också ha varit i hissen.

När de kort efter försöker trycka upp hissen kommer den inte. De vet inte då att den ligger på marken, så illa tilltygad att en person säger i förhör att han först inte förstår att det är hissen han ser: ”det var bara bråte”.

”Som en kyrkogård”

En kollega till de fyra männen på plan nio åker ned med hissen ”6-7-8 minuter” innan olyckan. På väg mot byggbarackerna ser han hissen sedan ligga på marken. Han hinner precis undra varför, innan mannen som precis var på väg att kliva in i hissen när den föll – han vars arbetskamrat ropat om mat – kommer rusande.

Han har sprungit från nionde våningen och skriker namnet på sin vän, som fallit med hissen.

Han kommer säga i förhör att känslan var som en kyrkogård när han nådde ned till marken: ”en total tystnad”.

Medan han rusar ned för trapporna larmar den man som hållit upp hissdörren 112.

Bilder som tagits i helt annat syfte i november visar i efterhand att bultar som skulle hålla samman hissmasten saknades.

Hör man skrika

Det börjar också skrälla i telefonerna på ett möte för arbetsledare. Samtal trycks bort. Signalerna återkommer. De svarar, rusar ut med akutväskan.

”Jag tar mig fram till hissen och tittar in och då kunde jag förstå att ingen klarat sig”, säger en man.

En annan person ber andra att backa, ta en annan väg. Vill att de ska slippa se det han har sett.

En man som sitter ensam och arbetar på kontoret utan att veta vad som hänt hör bara ett skrik. Han tror att det är slagsmål. Men det är en man som förstått att hans kollegor aldrig kommer att komma ut ur hissen som släpper ut sina känslor.

”Känner sig säker i hissen”

En efter en vittnar hörda i förundersökningen om hur de åkt hissen många gånger. Någon säger att om det är någonstans man känner sig säker på en byggarbetsplats, då är det i hissen.

Utöver en hjärtskärande ögonblicksbild av hur tryggheten slits sönder och paniken sprider sig på bygget visar förundersökningsprotokollet en skärva av det som blivit omdebatterat efter olyckan. Kedjorna av entreprenörer.

Personerna som skymtar förbi från bygget är anställda av en rad olika företag. Någon är konsult anlitad av någon entreprenör, någon är inlånad.

En av ägarna till företaget där männen med snövagnen arbetade säger att de vanligtvis inte anställer, utan mest köper in från en annan firma: ”Dom hjälper oss med människor, det blir enklast så”.

Kritik mot åtalet

Sammanlagt fanns 119 underentreprenörer på det aktuella bygget. Fackförbundet Byggnads har riktat kritik mot att huvudentreprenören nu inte finns bland de åtalade. Men åklagaren menar att det är tydligt var ansvaret ligger – hos de som monterat hissen.

När hissen föll saknades bultar som skulle hålla ihop hissmasten. De som åtalats är två hissmontörer och hissföretagets vd. De nekar till brott. Montörerna menar i förhör att någon kan ha tagit bort bultarna i efterhand, att det kan vara ett sabotage.