Josefine startade bibliotek på Cloetta – belönades med pris

Kärleken till de där stunderna då det bara är hon och berättelsen i en bok, gör något med henne. Hon beskriver det som ett sätt att varva ner och hämta kraft.

– När vardagen blir för stressig behöver man samla sig och ladda om. Jag blir lugn och fokuserad av att läsa, förklarar Josefine som alltid föredragit fysiska böcker framför ljudböcker, som hon mest tycker stör koncentrationen.

Fakta om Josefine Lindqvist Bor: Uppvuxen i Kisa men bor sedan 2017 i Linköping.



Ålder: 35 år.



Familj: Sambo och treårig son (som jag läser mycket för).



Jobb: Arbetar i packen och i processen på Cloetta.



Fackligt engagemang: Ordinarie i klubbstyrelsen, jämställdhetsombud, har tidigare varit ungdomsansvarig.



Belönades med Livs kulturpris i maj 2025.



Livs kulturpris är ett pris som delas ut för att uppmärksamma och främja kulturverksamhet inom förbundets verksamhetsområde. Priset kan tilldelas en person eller flera som aktivt arbetar för eller utövar kultur. Priset syftar till att stimulera och stödja kulturell verksamhet för bland medlemmarna i Livs.



Började med hylla i fikarummet

För åtta år sedan när hon flyttade till Linköping och började jobba på Cloetta upptäckte hon att det fanns ett par hyllor försedda med tummade böcker i fikarummet. Arbetskamraterna berättade att hyllorna gick under namnet ”biblioteket.”

– Eftersom jag själv älskar att läsa gillar jag tanken på att ha ett välfyllt bibliotek på jobbet, men biblioteket på Cloetta behövde kärlek så när klubben frågade mig om ville sköta om böckerna, kände jag direkt att jag ville det.

Några år senare bestämdes det att fikarummet skulle flyttas till en annan plats och i samband med det förpassades böckerna till en källarlokal.

– Det kändes jättesvårt att få någon att ens hitta ner i källaren för att kika på utbudet, fortsätter Josefine, som på olika sätt försökte uppmärksamma arbetskamraterna på att det faktiskt fanns ett bibliotek i källaren.

Sedan föddes en idé.

– Precis i anslutning till vår produktion fanns ett rum som inte användes till någonting. En tjej i styrelsen uppmärksammade mig på det, och när jag frågade arbetsgivaren om jag inte kunde få göra ett bibliotek där, gick de med på det.

Josefine tipsar: så kommer du igång med läsandet 1 Välj inte en för lång bok

Att börja med en jättetjock bok kan kännas överväldigande och ta bort läslusten innan den ens hunnit komma igång. Välj hellre en bok som känns lagom i längd – det är viktigare att komma in i läsningen än att kämpa sig igenom något för tungt. Kortare böcker ger ofta en snabbare känsla av att ”komma någonstans”, vilket peppar till att fortsätta läsa.



2 Välj något du tror att du gillar

Det är helt okej att vara kräsen – du behöver inte börja med en klassiker bara för att den är ”fin nog”. Fundera på vad du gillar i filmer eller serier, och leta efter en bok i samma stil. Att läsa något som känns spännande eller kul från start gör hela skillnaden.



3 Tillåt dig att sluta läsa om det inte funkar

Alla böcker passar inte alla, och det är helt okej att lägga undan en bok som inte fångar dig. Tvingar man sig att läsa något tråkigt är risken att man tappar lusten helt. Läsning ska vara roligt och intressant – inte ett tvång.

Köpt böcker för egna pengar och bidrag

I mars 2024 stod Cloettas nya bibliotek klart – med nya hyllor och en mysig läshörna med fåtöljer. Och sedan dess har utbudet med böcker vuxit rejält.

– Jag har köpt in massor av nya böcker, både för egna pengar, men också med hjälp av bidrag från arbetsgivaren och Cloettas personalklubb.

Vad tycker dina arbetskamrater om det nya biblioteket?

– Det har bara varit positiva reaktioner. Betydligt fler lånar böcker nu än tidigare. Det är kul. Och viktigt. Forskningen visar ju att läsande gör att vi mår bättre, får större ordförråd och håller i gång hjärnan.

Vilken typ av böcker läser du helst själv?

– Jag läser det mesta men älskar fantasy. Just det här att få försvinna in i en förtrollad värld som är så annorlunda jämfört med verkligheten tycker jag är spännande.

Belönades med Livs kulturpris

Under Livs kongress i maj, drygt ett år efter att det nya biblioteket öppnade, fick du motta Livs kulturpris, vad betyder det för dig?

– Det känns otroligt hedrande. Jag hade inte ens förväntat mig att bli nominerad. Men det är verkligen jätteroligt att mitt jobb med biblioteket uppmärksammas, fortsätter Josefine som fick diplom samt en check på 15 000 kronor på plats under kongressen.

Nu väntar en intensiv höst med femskift på jobbet, engagemang i klubbstyrelsen, fortsatt ansvar för biblioteket och inte minst, studier.

– Jag studerar faktiskt till bibliotekarie men på deltid. Min förhoppning är att jag ska vara färdigutbildad 2027.