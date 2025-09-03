Josefine startade bibliotek på Cloetta – belönades med pris
Hon har alltid älskat att läsa och försvinna in i förtrollande världar långt bortom vardagsstressen. Nu har Josefine Lindqvist, på Cloetta, försett sin arbetsplats med ett välfyllt bibliotek.
– Jag tycker att alla borde få möjlighet att upptäcka hur helande och rogivande det är att läsa böcker, säger hon.
Kärleken till de där stunderna då det bara är hon och berättelsen i en bok, gör något med henne. Hon beskriver det som ett sätt att varva ner och hämta kraft.
– När vardagen blir för stressig behöver man samla sig och ladda om. Jag blir lugn och fokuserad av att läsa, förklarar Josefine som alltid föredragit fysiska böcker framför ljudböcker, som hon mest tycker stör koncentrationen.
Började med hylla i fikarummet
För åtta år sedan när hon flyttade till Linköping och började jobba på Cloetta upptäckte hon att det fanns ett par hyllor försedda med tummade böcker i fikarummet. Arbetskamraterna berättade att hyllorna gick under namnet ”biblioteket.”
– Eftersom jag själv älskar att läsa gillar jag tanken på att ha ett välfyllt bibliotek på jobbet, men biblioteket på Cloetta behövde kärlek så när klubben frågade mig om ville sköta om böckerna, kände jag direkt att jag ville det.
Några år senare bestämdes det att fikarummet skulle flyttas till en annan plats och i samband med det förpassades böckerna till en källarlokal.
– Det kändes jättesvårt att få någon att ens hitta ner i källaren för att kika på utbudet, fortsätter Josefine, som på olika sätt försökte uppmärksamma arbetskamraterna på att det faktiskt fanns ett bibliotek i källaren.
Sedan föddes en idé.
– Precis i anslutning till vår produktion fanns ett rum som inte användes till någonting. En tjej i styrelsen uppmärksammade mig på det, och när jag frågade arbetsgivaren om jag inte kunde få göra ett bibliotek där, gick de med på det.
Köpt böcker för egna pengar och bidrag
I mars 2024 stod Cloettas nya bibliotek klart – med nya hyllor och en mysig läshörna med fåtöljer. Och sedan dess har utbudet med böcker vuxit rejält.
– Jag har köpt in massor av nya böcker, både för egna pengar, men också med hjälp av bidrag från arbetsgivaren och Cloettas personalklubb.
Vad tycker dina arbetskamrater om det nya biblioteket?
– Det har bara varit positiva reaktioner. Betydligt fler lånar böcker nu än tidigare. Det är kul. Och viktigt. Forskningen visar ju att läsande gör att vi mår bättre, får större ordförråd och håller i gång hjärnan.
Vilken typ av böcker läser du helst själv?
– Jag läser det mesta men älskar fantasy. Just det här att få försvinna in i en förtrollad värld som är så annorlunda jämfört med verkligheten tycker jag är spännande.
Belönades med Livs kulturpris
Under Livs kongress i maj, drygt ett år efter att det nya biblioteket öppnade, fick du motta Livs kulturpris, vad betyder det för dig?
– Det känns otroligt hedrande. Jag hade inte ens förväntat mig att bli nominerad. Men det är verkligen jätteroligt att mitt jobb med biblioteket uppmärksammas, fortsätter Josefine som fick diplom samt en check på 15 000 kronor på plats under kongressen.
Nu väntar en intensiv höst med femskift på jobbet, engagemang i klubbstyrelsen, fortsatt ansvar för biblioteket och inte minst, studier.
– Jag studerar faktiskt till bibliotekarie men på deltid. Min förhoppning är att jag ska vara färdigutbildad 2027.