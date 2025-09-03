Artikeln i korthet LO:s sommarkampanj ”Koll på jobbet” har nått över 65 000 sommarjobbare för att informera om rättigheter och erbjuda hjälp.

Av de 6 000 arbetsplatser som de besökt är hälften inom handeln. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

”Jag har ett kontrakt på 30 timmar i veckan. Nu säger chefen att kiosken inte ska vara öppen för det ska regna i morgon. Får man göra så?”

Solskensavtal, det vill säga att bara få jobba om solen skiner, är något som facket stött på när de varit ute och träffat sommarjobbare i till exempel glasskiosker.

– De timmar som står i kontraktet är de timmar man har rätt till, säger Sandra Danielsson, som ansvarar för LO:s sommarkampanj Koll på jobbet.

Generellt tycker Sandra Danielsson att arbetsgivarna oftast är bra. Många som sommarjobbar har det bra på sina jobb, men det finns också frågor och problem.

Hälften av 6 000 inom handeln

Av de 6 000 arbetsplatser kampanjgruppen besökt den här sommaren, är hälften inom handel.

De är också de arbetsplatserna som är lättast att besöka.

– När vi kommer till ett ställe söker vi först upp någon ansvarig. Vi talar om varför vi är där, och frågar om det är okej att vi går runt på arbetsplatsen, berättar Sandra Danielsson.

Totalt har sommarkampanjen nått mer än 65 000 sommarjobbare.

Ha koll på jobbet kampanjare. Sandra Danielsson längst till vänster tillsammans med förtroendevalda representanter från LO-distriktet Mellansverige.

Information på sajt och hjälptelefon

Förutom besöken på arbetsplatserna finns information på LO:s hemsida, en chat bot och en hjälptelefon.

Alla kan ringa, oavsett på vilket sorts jobb man jobbar och de som svarar försöker hjälpa till så gott de kan.

– Det kan ibland var svårt för oss att ge svar, vi ser nämligen inte alla kollektivavtal. Det blir mest rådgivning på telefonen. Man behöver heller inte vara med i facket för att ringa oss, det är för alla. Vi blir någon för sommarjobbaren att prata med, förklarar Sandra Danielsson.

Andra vanliga frågor som sommarjobbarna ställer gäller kontrakt som ändras eller sägs upp.

Tre vanliga frågor från sommarjobbare ”Jag hade ett bokat pass imorgon, nu säger arbetsgivaren att jag inte behöver komma. Är det okej?” Svar: Har ni kommit överens om att du ska arbeta så är det det som gäller. ”Jag har ett kontrakt på 30 timmar i vecka. Nu säger chefen att kiosken inte ska vara öppen för det ska regna imorgon. Får man göra så?” Svar: Nej. Har du kontrakt på 30 timmar så är det arbetsgivarens ansvar att se till att du har att göra under de timmarna. Ni har kommit överens om att det är så mycket du ska arbeta. De har inte rätt att skicka hem dig utan lön. ”Jag har ett kontrakt på 8 veckor, nu vill arbetsgivaren säga upp mig. Vad har jag för uppsägningstid?” Svar: Grundregeln enligt lagen är att en visstidsanställning inte går att säga upp. Det är tiden den man har kommit överens om som gäller. Men olika regler kan gälla i olika kollektivavtal. Kolla med facket vad som gäller i din bransch. Källa: Sandra Danielsson, LO Läs mer

Viktigt att vara med i facket

Det är viktiga att vara med i facket redan från jobbstarten, anser Sandra Danielsson:

– Många tänker: ”Det är ingen idé att gå med i facket, jag kommer ju bara vara här i två månader”. Men om det händer något kan facket inte hjälpa till om du inte är medlem.

Även om facket når många unga med sommarkampanjen, nås långt ifrån alla.

Sandra Danielsson hoppas att de som redan är medlemmar i facket också hjälper till och sprider information.

– Tipsa dina barn, syskonbarn eller ungdomar du känner att. Tipsa att de ska gå med i facket innan sommarjobbet börjar.

Ha koll på jobbet kampanjare. Sandra Danielsson näst längst till höger tillsammans med förtroendevalda representanter från LO-distriktet Mellansverige.