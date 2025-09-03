Indragna timmar och tidigt uppsagda kontrakt vanliga problem för 65 000 sommarjobbare
Timmar som dras in och kontrakt som sägs upp i förtid. Det är några av de problem facket stött på när de besökt sommarjobbare på mer än 6 000 arbetsplatser i sommar.
”Jag har ett kontrakt på 30 timmar i veckan. Nu säger chefen att kiosken inte ska vara öppen för det ska regna i morgon. Får man göra så?”
Solskensavtal, det vill säga att bara få jobba om solen skiner, är något som facket stött på när de varit ute och träffat sommarjobbare i till exempel glasskiosker.
– De timmar som står i kontraktet är de timmar man har rätt till, säger Sandra Danielsson, som ansvarar för LO:s sommarkampanj Koll på jobbet.
Generellt tycker Sandra Danielsson att arbetsgivarna oftast är bra. Många som sommarjobbar har det bra på sina jobb, men det finns också frågor och problem.
Hälften av 6 000 inom handeln
Av de 6 000 arbetsplatser kampanjgruppen besökt den här sommaren, är hälften inom handel.
De är också de arbetsplatserna som är lättast att besöka.
– När vi kommer till ett ställe söker vi först upp någon ansvarig. Vi talar om varför vi är där, och frågar om det är okej att vi går runt på arbetsplatsen, berättar Sandra Danielsson.
Totalt har sommarkampanjen nått mer än 65 000 sommarjobbare.
Information på sajt och hjälptelefon
Förutom besöken på arbetsplatserna finns information på LO:s hemsida, en chat bot och en hjälptelefon.
Alla kan ringa, oavsett på vilket sorts jobb man jobbar och de som svarar försöker hjälpa till så gott de kan.
– Det kan ibland var svårt för oss att ge svar, vi ser nämligen inte alla kollektivavtal. Det blir mest rådgivning på telefonen. Man behöver heller inte vara med i facket för att ringa oss, det är för alla. Vi blir någon för sommarjobbaren att prata med, förklarar Sandra Danielsson.
Andra vanliga frågor som sommarjobbarna ställer gäller kontrakt som ändras eller sägs upp.
Viktigt att vara med i facket
Det är viktiga att vara med i facket redan från jobbstarten, anser Sandra Danielsson:
– Många tänker: ”Det är ingen idé att gå med i facket, jag kommer ju bara vara här i två månader”. Men om det händer något kan facket inte hjälpa till om du inte är medlem.
Även om facket når många unga med sommarkampanjen, nås långt ifrån alla.
Sandra Danielsson hoppas att de som redan är medlemmar i facket också hjälper till och sprider information.
– Tipsa dina barn, syskonbarn eller ungdomar du känner att. Tipsa att de ska gå med i facket innan sommarjobbet börjar.