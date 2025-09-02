I oktober 2022 ingick Tesla ett avtal med Gävle energi gällande elanslutning av bolagets laddningsstation i Andersberg i Gävle. Men ännu, snart tre år senare, har ingen anslutning kommit till stånd.

Dels handlar det om tekniska problem: väldigt långa leveranstider för de nätstationer som krävdes. Dels handlar det om praktiska hinder: en arbetsrättslig konflikt. Det vill säga IF Metalls konflikt med Tesla.

När avtalet mellan Gävle energi och Tesla skrevs rådde lokal kapacitetsbrist i Gävle energis nät. Därför beställdes två nätstationer och ett teknikhus. Dessa stationer hade långa leveranstider, och togs inte i drift förrän i april 2025.

Trots att det nu är tekniskt möjligt att ansluta Teslas laddstation till nätet har ingen anslutning skett, detta då det enligt energibolaget råder ”särskilda skäl – praktiska hinder på grund av arbetsrättslig konflikt”.

Seko och Visions sympatiåtgärder stoppar Tesla

I oktober 2023 inleddes IF Metalls strejk mot Tesla, och därefter inleddes sympatiåtgärder från flera andra fackförbund, bland annat Seko och Vision. Just dessa facks sympatiåtgärder innebär att anställda vid Gävle energi inte utför arbeten kopplade till Tesla, som nyanslutningar till elnätet.

Det här har fått Tesla att vända sig till Energimarknadsinspektionen (Ei) med ett yrkande om att Ei ska förordna Gävle energi att ansluta den aktuella anläggningen. Tesla menar att Gävle energi har en skyldighet att söka lösningar för att ansluta bilföretagets anläggning till elnätet.

Bilföretaget skriver i sitt yrkande: ”Arbetsgivare har rätt att instruera arbetstagare att utföra även sådana arbetsuppgifter som är försatta i blockad. En arbetsgivare har också rätt att anlita underleverantörer att utföra blockerat arbete.”

”Rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsskyddad”

Gävle energi å sin sida svarar att då Seko och Visions sympatiåtgärder är en lovlig arbetsmarknadskonflikt är Gävle energi i egenskap av arbetsgivare skyldiga att respektera sympatiåtgärderna, och de anställda som inte är medlemmar, rätt till neutralitet.

Samtidigt betonar energibolaget att de inte har några principiella eller rättsliga invändningar mot att genomföra anslutningen, utan det handlar helt och hållet om den fackliga konflikten. Så fort konflikten har fått sin lösning avser elbolaget att fullgöra sin ”anslutningsskyldighet”.

Nu har Energimarknadsinspektionen fattat sitt beslut. De avslår Teslas yrkande mot Gävle energi. Ei konstaterar att rätten att vidta stridsåtgärder är grundlagsskyddad och endast kan begränsas genom lag eller avtal.

De skriver i sitt beslut att det är skäligt att anslutning till anläggningen får vänta till dess att de stridsåtgärder som förhindrar anslutningen har upphört, samt att om Ei skulle förelägga Gävle energi att ansluta den aktuella laddstationen ”skulle detta i praktiken ha samma effekt som att Ei förklarade stridsåtgärden olovlig och därmed göra avsteg från neutralitetsprincipen.”