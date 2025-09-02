Artikeln i korthet Elbilar i hemtjänsten i Pajala har orsakat oro bland personalen över laddning och strömförbrukning, särskilt under vintern när bilarna inte hinner laddas fullt.

Bilarna är inte anpassade för de dåliga väg och väderförhållanden som personalen arbetar under, vilket har lett till avåkningar.

Kommunen har beslutat att byta ut elbilarna mot hybridbilar som bättre möter behoven, efter att personalen upplevt stress och extra kostnader för att hyra bilar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Under det senaste året har elbilar skapat stor frustration inom hemtjänsten i Pajala.

– Oron för om bilarna ska ladda ur är det värsta. ”Kommer jag hela vägen tillbaka eller måste en kollega hämta mig” är inte en ovanlig känsla under ett arbetspass, säger undersköterskan Minna Edeblom, som också är arbetsplatsombud för Kommunal.

Bilarna levererades förra hösten som följd av en bilupphandling som gjorts för att följa EU:s miljökrav. Men många av hemtjänstens bilar som körs mellan klockan 7–22 varje dag och hinner aldrig ladda fullt.

Särskilt illa var det i vintras eftersom bilarna drar mer ström när det är kallt. Men inte ens efter en natt utan kyla är bilarna fulladdade, berättar hon.

– Det har hänt att en bil som stått på laddning sedan tio på kvällen bara står på 27 procent när vi kommer på morgonen.

Det beror bland annat på att laddboxarna inte är tillräckligt bra.

– Vi skulle behöva snabbladdare, men det kostar kanske 150 000 kronor att installera.

Kör fast och måste dras loss

Ett annat problem är att bilarna inte klarar de väg- och väderförhållanden hemtjänsten arbetar under. Maria Kumpula, som också är undersköterska i hemtjänsten och arbetsplatsombud, berättar att de kan köra långa sträckor på grusvägar och på vintern är vägarna ofta är fulla med snödrivor.

– Vi har haft flera avåkningar och det inte ovanligt att man kör fast och behöver dras loss. Vi behöver fyrhjulsdrift, säger hon.

Det saknas på elbilarna de kör nu.

Pajala Hemtjänsts kravlista Fyrhjulsdrift – ofta ger vi oss ut innan vägarna är plogade

Hög bil – låga bilar (som elbilarna vi haft) fastnar i snövallar och går sönder

Extraljus – det behövs i mörkret särskilt vintertid

Hybrid eller fossil – vi måste lita på att det finns bränsle kvar för att ta oss hem

Bra överlämning – alla behöver kunna och känna till funktioner som antisladdsystem och eCall Läs mer

Minna Edeblom är upprörd över att politiker och tjänstemän inte lyssnade på deras krav från början.

– Det är vi som kör ut till byarna på oplogade vägar och det är vi som vet vad som behövs. Ändå tog man in de här bilarna. Vi borde få fokusera på jobbet som är stressigt nog ändå utan oron för om vi kan komma tillbaka hem.

Blev en stress för personalen

Nu har de fått rätt. Elbilarna ska bort. Birgitta Uusitalo, verksamhetschef för hemtjänsten och särskilda boenden i Pajala kommun, berättar att kontraktet är uppsagt nya bilar är på väg. En av anledningarna är att kommunen dragit på sig extra utgifter, särskilt under vintertid.

– Vi blev tvungna omdisponera bilar från andra verksamheter, men också att hyra bilar, säger hon.

Hon har sett hur läget med bilarna och svårigheterna att ladda stressat personalen.

– En del skyndade sig till jobbet för att hinna ta en fossilbil.

Elbilarna leasades och kontraktet kunde sägas upp efter ett år. Det har nu gjorts och målet är att så snart som möjligt få in hybridbilar istället.

– De uppfyller också miljökravet. Vi har haft några sådana tidigare och personalen har varit nöjda med dem. Förhoppningsvis ska vi få dem innan snön kommer, säger Birgitta Uusitalo.

Och hur blir det med fyrhjulsdriften?

– Det är ett måste. Det är otroligt viktigt att medarbetarna har bilar som svarar upp mot behoven då det är deras arbetsredskap.