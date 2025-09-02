Artikeln i korthet En hissolycka i Sundbyberg ledde till fem mäns död, och nu åtalas en vd och två montörer för arbetsmiljöbrott.

Jesper Söderman, arbetsledare på ett bygge i Stockholm känner sig tryggare med hissarna, men Tomas Kullberg från Byggnads tycker inte att säkerheten har förbättrats och att problemen med dåliga kontroller och ansvarsfördelning kvarstår.

Elias Malke, lyftledare, betonar vikten av säkerhetsrutiner och att vara uppmärksam, medan han ansvarar för att ingen kommer till skada under lyft av tunga material på byggarbetsplatsen.

– Jag blev livrädd för jag trodde att det var på vårt bygge det hänt.

Det säger Jesper Söderman, arbetsledare på MVB:s bygge på Kungsholmen i Stockholm. Han har tydliga minnen från hissolyckan i Sundbyberg i december 2023 där fem män rasade från nionde våningen mot sin död.

Nyligen åtalades en vd och två montörer för arbetsmiljöbrott.

Jesper Söderman jobbade 2023 på ett bygge i samma område och var inne på kontoret en snabbis när han hörde på nyheterna att det skett en allvarlig olycka. Han hörde bara ”Sundbyberg” och trodde att det var på hans arbetsplats, men det visade sig sedan att det var lite längre bort. De kommande dagarna pratades det mycket om olyckan på jobbet.

– Alla undrade hur det kunde hända. Var det sabotage, konstruktionsfel eller en monteringsmiss?

Jesper Söderman säger att alla på en byggarbetsplats har ett ansvar för arbetsmiljön och att säga till om något inte är säkert.

”Har nog aldrig varit så säkert att vara i en bygghiss som nu”

Bakom Jesper Söderman glider bygghissarna upp och ner efter fasaden på byggnaden de nu jobbar på. Han är inte speciellt orolig för att åka upp.

– Det känns som att det blivit bättre rutiner med hissarna, att serviceintervallerna är oftare och att hissmontörerna är här mer och kollar. Det har nog aldrig varit så säkert att vara i en bygghiss som nu.

Byggnads: ”Har inte blivit bättre sedan olyckan”

Tomas Kullberg, ordförande för fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland, tycker dock inte att det blivit några större skillnader i säkerheten sedan hissolyckan.

– Nej, vi ser inte att det blir bättre. De största problemen i den här branschen är dåliga kontroller och ansvarsfördelning. Huvudentreprenörerna som har det stora ansvaret för byggarbetsplatsen tar inte sitt ansvar utan försöker skjuta över det till individen.

Tomas Kullberg, Byggnads.

Mycket av säkerhetsarbetet bygger på egenkontroller men det är lätt att bli hemmablind inför sina egna arbetsuppgifter.

– Den som glömt att skruva i en skruv ser det sällan själv utan det krävs kontroller från någon utomstående.

Den vanligaste olyckan på byggen är att ramla ner från en liten bock, säger Kullberg. Men de olyckor som orsakar allvarligast skador eller död är de som sker när man jobbar på byggställningar. Det kan handla om fall från hög höjd eller att man ramlar emellan ställningen och väggen:

– Till exempel kanske man har tagit bort ett skyddsräcke för att lyfta in material och sedan glömt att sätta tillbaka det.

”Viktigt att våga säga till”

Men byggjobbare behöver inte vara oroliga för säkerheten på ställningar och hissar, säger Tomas Kullberg.

– Nej, det behöver man inte vara. Har man yrkeskompetens så vet man hur man ska röra sig på ställningarna och så måste man ha sinnesnärvaro så att man känner om något är fel. Då är det viktigt att våga säga till.

Elias Malke är vakt och lyftledare på Ramudden på samma byggarbetsplats. Även han minns olyckan. Då jobbade han på ett bygge vid Stureplan i Stockholm och där stängdes hissen av resten av dagen. Nu tittar han upp mot hissarna som fraktar material och människor.

– Om det är mycket last ser vi till att det inte hoppar på folk. Vi vill inte att en olycka ska hända igen.

Elias Malke säger att det mesta han gör handlar om säkerhet.

– Här är det säkert, det ser man, säger han och pekar på ett par balkar som håller fast konstruktionen. Han har koll på att maxlasten är 2,4 ton.

D et mesta i hans jobb handlar om säkerhet, säger han. Som lyftledare ansvarar han för att ingen ska riskera att komma i vägen när väggar på 8-10 ton ska lyftas över den hårt trafikerade gångbanan i centrala Stockholm.

– Jag stänger av gångbanan och vi har skyltar överallt. Dessutom har vi ett tak över trottoaren för extra säkerhet så att ingen människa – eller djur ska skadas, säger han medan en grålockig hund spatserar förbi.