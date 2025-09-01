Nyhetsreporter till Arbetet 

Arbetet.se är sedan mars i år en gemensam sajt för all journalistik från LO Mediehus. I samband med lanseringen inrättades ett nyhetsnav som är motorn för de snabba nyheter om arbetslivet som produceras i LO Mediehus.

Nyhetsnavet bevakar frågor som berör alla som arbetar. Det handlar om aktuella händelser, pågående konflikter, arbetsmiljö, villkor, socialförsäkringar med mera. Det är personliga berättelser, raka nyheter och egna vinklar på pågående skeenden.

Du kommer att arbeta tillsammans med en nyhetsredaktör, en digitalredaktör och två reporterkolleger (dessa roterar in i navet från LO Mediehus olika redaktioner).

Vi vill att du har/är

Journalistutbildning.

Minst två års erfarenhet som nyhetsreporter, gärna från dagstidning eller radio/tv.

Intresse för arbetslivsfrågor. Viss erfarenhet av bevakningsområdet är meriterande.

En säker stilist med förmågan att i nyhetstempo leverera texter med rätt tonträff och spetsiga vinklar.

Idérik och driven. Vana av att självständigt hitta nyheter.

LO Mediehus främjar mångfald och ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Villkor

Tjänsten är en allmän visstidsanställning på tre månader. Anställningen är placerad på vår redaktion på Kungsholmen i Stockholm. Reportrar i nyhetsnavet arbetar på plats på redaktionen måndag till fredag.

Hur du söker

Ansökan, med cv och referenser, skickar du senast den 15 september till rekrytering@arbetet.se

För frågor om tjänsten kontakta Johanna Engman, nyhetsredaktör Arbetet, 076-126 43 85 eller johanna.engman@arbetet.se

Fackliga frågor besvaras av Mattias Dahlgren, 08-725 52 82 (SJF).

Om LO Mediehus

LO Mediehus består av titlarna Arbetet, Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Kommunalarbetaren, Mål och Medel och Sekotidningen. Totalt arbetar 55 personer på LO Mediehus.

Arbetet är Sveriges ledande nyhetskälla för bevakning av arbetslivet. Arbetet granskar missförhållanden, ger perspektiv på viktiga skeenden, förklarar aktuella händelser och ger plats för debatt, kultur och opinion. Arbetets journalistik får makthavare att agera, opinionsbildare att reagera och vanligt folk att engagera sig i frågor som rör arbetslivet.