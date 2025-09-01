”Nya övertidsregler skulle leda till fler timanställda assistenter”

Vi assistenter vill precis som Kommunal att beordrat arbete samt akuta förfrågningar (som kommer 24 timmar innan ett pass börjar) ska ersättas med övertid.

Men vi vill också att det ska vara möjligt för deltidsanställda att även i framtiden arbeta frivilliga planerade extra arbetspass hos brukaren.

Kommunals krav i den kommande avtalsrörelsen kopplat till personlig assistans är att all arbetstid utanför den ordinarie räknas som övertid.

Ute i verkligheten kommer det att betyda att vi deltidsanställda personliga assistenter inte kommer att kunna jobba planerade frivilliga extrapass eftersom assistansersättningen inte är anpassad för detta.

Ersättningen räcker inte till övertid

En personlig assistent som jobbar i en kommun har en genomsnittlig timlön runt 177 kr. Lönekostnaden för den timlönen blir med övertidsersättning och sociala avgifter 580 kronor.

Då assistansersättningen är på 342 kronor per timme innebär det att anordnare i detta fall går back 238 kronor enbart i lönekostnader på varje övertidstimme.

Jag tror de flesta förstår av beräkningen att anordnare inte kommer att använda deltidare utan sätta timanställda på alla planerade extra arbetspass.

Kopplingen saknas, Kommunal

Kommunal tycks dock mena att deras syfte med kravet på övertid för deltidare är att fler ska erbjudas heltid.

Problemet med Kommunals tanke är att inom privat personlig assistans finns ingen koppling alls mellan kravet på övertid och möjlighet att erbjuda heltid.

Anledningen till det stavas LSS. Utifrån brukarens rättigheter enligt LSS betalas assistansersättningen ut till brukaren och inte till assistenten.

Assistenten anställs i praktiken hos brukaren med anställningsformen ”så länge uppdraget varar”.

Assistansanordnaren kan bara erbjuda en anställning utifrån den mängd arbete de har assistansersättning för, och endast för den tid som assistans faktiskt utförs.

Den personliga assistansen som kommunerna själva driver kan få tillskott av skattemedel för att kunna erbjuda heltider genom till exempel behovsschema, årsarbetstid och resurspass.

Detta är helt omöjligt inom privat assistans då det inte går att erbjuda mer i sysselsättningsgrad än den tid som anordnaren med säkerhet vet att assistenten kommer jobba.

Vi personliga assistenter försöker nu göra Kommunal uppmärksamma på det här problemet och har startat en namninsamling för att hindra att detta blir verklighet.

Olika villkor blir lönedumpning

Att assistansersättningen inte räcker till ökad övertidsersättning kommenterar Kommunal så här, i en artikel i Kommunalarbetaren:

”Om det finns motsättningar i arbetsvillkor och ersättningssystemet så måste staten ta ansvar. Man kan inte låta det ske på bekostnad av de anställda och lönedumpa en hel bransch.”

Men hur kan Kommunal mena att denna möjlighet för assistenten att jobba frivilliga extrapass är att betrakta som en lönedumpning? Särskilt med tanke på att Kommunal själva vill att timanställda ska kunna jobba denna typ av arbetspass utan krav på övertid.

Att inte kräva övertid för timanställda kommer naturligtvis innebära att det är de timanställda som kommer att jobba dessa extra pass, och att ha så olika villkor mellan deltidare och timanställda är ju en lönedumpning om något.

Ren idioti som kommer innebära sämre assistans

Det kommer att innebära en stor ökning av timanställda. Med den typen av anställning stannar assistenten som regel bara en kortare tid.

Så när ordinarie deltidare byts ut mot timanställda kommer det för brukaren innebära att de i stället för en väl inkörd ordinarie assistent får en ofta ovan timanställd.

Det är en enorm skillnad för brukaren och slår direkt mot rätten till inflytande över sin assistans som brukarna har utifrån LSS.

Beskedet till Kommunal är att vi assistenter stödjer kravet att deltidare ska ha övertidsersättning vid övertid.

Men att kräva att allt arbete inom personlig assistans som deltidare utför utöver sysselsättningsgrad ska betraktas som övertid menar vi är en ren idioti. Detta då det i stället för övertid och heltider kommer innebära fler timanställda och sämre assistans.