Livsfarlig kabel när motorshow stal el

Polisen kallades till Norrtälje IP på grund av att en trasig elkabel låg fritt på marken och utgjorde en fara för allmänheten.

På plats kunde de konstatera att en kringresande motorshow kopplat in sina husvagnar i kommunens elskåp.

Polisen ringde efter en elektriker som kunde stänga av elen. I förhör berättar elektrikern att den skadade kabeln utgjorde livsfara om någon utan skydd hade kommit i kontakt med den.

Den olagliga kopplingen innebar även en brandrisk i elskåpet.

”Behövde ström till våra barn”

”Vi behövde ström till våra barn”, svarar den ansvarige för motorshowen i polisförhör på frågan varför showen kopplat in sig i kommunens elskåp trots att de inte fått tillstånd till det. Han berättar även att han har ett förflutet i det militära, och där gick en elutbildning.

Det var dock inget Norrtälje tingsrätt tog hänsyn till, utan dömer mannen till 30 dagsböter för olovlig energiavledning. Totalt 6 600 kronor.