Kartläggning: Vilka livsmedelsföretag använder PEth-tester?
Så kallade PEth-tester, som visar om en person druckit alkohol, har varit omdiskuterade under året. Mål och Medels kartläggning visar att testerna används av företag i livsmedelsbranschen, bland annat vid nyanställning.
Längst ned i artikeln hittar du svaren vi fick från sju företag angående deras användning av PEth-tester.
PEth-tester är blodprover som visar på alkoholkonsumtionen hos en person de senaste tre–fyra veckorna. I media har det rapporterats om fall där personer blivit av med både körkort och jobb, trots att läkare intygat att de inte var alkoholberoende.
Christina Pedersen, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet, känner inte till några liknande fall i livsmedelsbranschen.
– Lokalt har vi rehabärenden där PEth-tester används av orsaker som ligger väl till grund för att göra så, säger hon.
Testar vid nyanställning
Mål och Medel har frågat ett tiotal företag i livsmedelsbranschen hur de använder testerna. Av de sju företag som svarat är det ett, Oatly, som låter ta PEth-värden vid nyanställning.
– Testerna tillämpas vid nyanställning för dem som arbetar inom produktionsleden. Ett godkänt test indikerar en låg risk för skadligt bruk och är en förutsättning för att bli anställd i en miljö som kräver en mycket hög säkerhet, skriver Lina Nyman, hr-ansvarig, i ett mejl.
Några andra företag vidtar åtgärder vid misstanke om alkoholproblem. Polarbrödsgruppens hr-avdelning svarar att testning kan genomföras om en medarbetare misstänks ha varit berusad på jobbet eller själv är orolig för sitt alkoholintag.
Vad händer om testerna visar på förhöjda värden?
– Vi upprättar tillsammans med medarbetaren och företagshälsan en rehabplan kring till exempel slumpmässig provtagning, erbjudande om samtalsstöd med mera, svarar Polarbrödsgruppens hr-avdelning i ett mejl.
Professorn: Inte bevis på beroende
PEth-provet i sig fungerar väl, menar Sven Andréasson, adjungerad professor i socialmedicin som är specialiserad på bland annat beroendeproblematik.
– PEth-värderna är kvalitetssäkrade och återspeglar nivån på konsumtionen. Mer än 0,3 mikromol/l i blodet motsvarar ungefär fyra–fem glas varje dag, säger han.
Problem uppstår när värdena tolkas som bevis på ett alkoholberoende, av Transportstyrelsen eller arbetsgivare.
– En hög konsumtion räcker inte för att tala om ett beroende. Höga PEth-värden är det ganska många som har i befolkningen.
Dessutom är det inte säkert att en person som är alkoholberoende skulle sätta sig bakom ratten berusad.
– Som kriterium för att dra in ett körkort ska det finnas inslag av omdömeslöshet. Det kan man bara uttala sig om när man träffat personen och gjort en kvalificerad bedömning, säger Sven Andréasson.
Förändring på gång
Ytterligare en invändning mot Transportstyrelsens regler handlar om termen missbruk, som inte längre används inom sjukvården.
Transportstyrelsen ser nu över sina föreskrifter. Enligt det nya förslaget byts diagnosen missbruk ut och det kommer inte att räcka med två PEth-prover över gränsvärdet för att någon ska bli av med körkortet.
Dessutom föreslås lättnader för personer som är alkoholberoende men i återhämtningsfas.
Livs: ”Transportstyrelsens tolkning av reglerna är olämpliga”
Inom företagshälsovården kan PEth ingå som en del av ett batteri av tester i en hälsoundersökning, menar Sven Andréasson.
– Men då ska den anställde förstås informeras. Sedan fungerar faktiskt självskattningsformulär minst lika bra.
Christina Pedersen på Livsmedelsarbetareförbundet är inne på samma linje.
– Vi anser att testerna bara ska användas vid misstanke om att ett beroende finns hos en individ. Vi ser att Transportstyrelsens tolkning av reglerna är olämpliga, inte bara utifrån vad enskilda har råkat ut för utan också för att det kan motverka individens vilja att vara en del i sin egen rehab.
PEth-tester i livsmedelsbranschen
Mål och Medel ställde frågor till ett tiotal företag och fick svar från sju.
Använder ni PEth-tester?
Vad händer vid förhöjda värden?
Norrmejerier
Ja. PEth-tester kan förekomma som en del av rehabiliteringsprocesser kopplade till alkohol- eller drogrelaterad problematik.
Inför en rehabiliteringsinsats lämnar den berörda medarbetaren sitt samtycke till att resultat från eventuella PEth-tester får delas med terapeut och arbetsgivare.
Fazer
Nej. Inte i regel. Om det skulle finnas skäl till misstanke om att en anställd är påverkad av alkohol under arbetstid vidtas åtgärder enligt de rutiner vi har för sådana situationer.
–
Oatly
Ja. Testerna tillämpas vid nyanställning för dem som arbetar inom produktionsleden.
Ett godkänt test indikerar en låg risk för skadligt bruk och är en förutsättning för att bli anställd i en miljö som
kräver en mycket hög säkerhet.
Atria
Nej. Vi gör inga egna PEth tester. Vi arbetar med en kombination av förebyggande åtgärder samt åtgärder vid misstanke.
|–
Polarbrödsgruppen
Ja. Vid misstanke om missbruk – antingen om medarbetaren själv uppger att denne har ett högt bruk av alkohol eller om en medarbetare till exempel kommit påverkad till arbetsplatsen.
Vi upprättar tillsammans med medarbetaren och företagshälsan en rehabplan kring till exempel
slumpmässig provtagning, erbjudande om samtalsstöd med mera.
Gevalia
Nej. Finns misstanke om missbruk hanteras det med involvering av ledning och hr.
|–
Pågen
Vi arbetar kontinuerligt med företagshälsovård och följer företagsläkarens rekommendationer gällande provtagning.
|–