Längst ned i artikeln hittar du svaren vi fick från sju företag angående deras användning av PEth-tester.

PEth-tester är blodprover som visar på alkoholkonsumtionen hos en person de senaste tre–fyra veckorna. I media har det rapporterats om fall där personer blivit av med både körkort och jobb, trots att läkare intygat att de inte var alkoholberoende.

Christina Pedersen, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet, känner inte till några liknande fall i livsmedelsbranschen.

– Lokalt har vi rehabärenden där PEth-tester används av orsaker som ligger väl till grund för att göra så, säger hon.

Vad är PEth-tester? Testerna mäter alkoholmarkören fosfatidyletanol (PEth) i blodet och visar alkoholkonsumtion över tid.



Rapporterar läkare minst två testresultat på mer än 0,3 mikromol per liter blod till Transportstyrelsen kan det leda till indraget körkort.



Under 2024 drog Transportstyrelsen in cirka 40 körkort utifrån två PEth-tester som överskridit gränsvärdena, utan kompletterande information från läkare. Dessa ärenden granskas nu igen av en expertgrupp.



Under hösten väntas Transportstyrelsen uppdatera sina regler.



Källa: Transportstyrelsen Läs mer

Testar vid nyanställning

Mål och Medel har frågat ett tiotal företag i livsmedelsbranschen hur de använder testerna. Av de sju företag som svarat är det ett, Oatly, som låter ta PEth-värden vid nyanställning.

– Testerna tillämpas vid nyanställning för dem som arbetar inom produktionsleden. Ett godkänt test indikerar en låg risk för skadligt bruk och är en förutsättning för att bli anställd i en miljö som kräver en mycket hög säkerhet, skriver Lina Nyman, hr-ansvarig, i ett mejl.

Några andra företag vidtar åtgärder vid misstanke om alkoholproblem. Polarbrödsgruppens hr-avdelning svarar att testning kan genomföras om en medarbetare misstänks ha varit berusad på jobbet eller själv är orolig för sitt alkoholintag.

Vad händer om testerna visar på förhöjda värden?

– Vi upprättar tillsammans med medarbetaren och företagshälsan en rehabplan kring till exempel slumpmässig provtagning, erbjudande om samtalsstöd med mera, svarar Polarbrödsgruppens hr-avdelning i ett mejl.

Professorn: Inte bevis på beroende

PEth-provet i sig fungerar väl, menar Sven Andréasson, adjungerad professor i socialmedicin som är specialiserad på bland annat beroendeproblematik.

– PEth-värderna är kvalitetssäkrade och återspeglar nivån på konsumtionen. Mer än 0,3 mikromol/l i blodet motsvarar ungefär fyra–fem glas varje dag, säger han.

Problem uppstår när värdena tolkas som bevis på ett alkoholberoende, av Transportstyrelsen eller arbetsgivare.

– En hög konsumtion räcker inte för att tala om ett beroende. Höga PEth-värden är det ganska många som har i befolkningen.

Dessutom är det inte säkert att en person som är alkoholberoende skulle sätta sig bakom ratten berusad.

– Som kriterium för att dra in ett körkort ska det finnas inslag av omdömeslöshet. Det kan man bara uttala sig om när man träffat personen och gjort en kvalificerad bedömning, säger Sven Andréasson.

Förändring på gång

Ytterligare en invändning mot Transportstyrelsens regler handlar om termen missbruk, som inte längre används inom sjukvården.

Transportstyrelsen ser nu över sina föreskrifter. Enligt det nya förslaget byts diagnosen missbruk ut och det kommer inte att räcka med två PEth-prover över gränsvärdet för att någon ska bli av med körkortet.

Dessutom föreslås lättnader för personer som är alkoholberoende men i återhämtningsfas.

Livs: ”Transportstyrelsens tolkning av reglerna är olämpliga”

Inom företagshälsovården kan PEth ingå som en del av ett batteri av tester i en hälsoundersökning, menar Sven Andréasson.

– Men då ska den anställde förstås informeras. Sedan fungerar faktiskt självskattningsformulär minst lika bra.

Christina Pedersen på Livsmedelsarbetareförbundet är inne på samma linje.

– Vi anser att testerna bara ska användas vid misstanke om att ett beroende finns hos en individ. Vi ser att Transportstyrelsens tolkning av reglerna är olämpliga, inte bara utifrån vad enskilda har råkat ut för utan också för att det kan motverka individens vilja att vara en del i sin egen rehab.

