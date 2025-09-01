❔ Jag har jobbat i andra länder än i Sverige – hur vet jag att min pension blir rätt?

Jag har jobbat i flera länder, förutom i Sverige även i Norge och Danmark. Har jag rätt till pension från alla länder, och hur ska jag i så fall göra för att få den pension jag har rätt till?

❕ Lämna uppgifterna till Pensionsmyndigheten

Om du exempelvis arbetar i Norge så blir det vanligen norsk pension om du är anställd av en norsk arbetsgivare. Men det finns även möjlighet att arbeta i annat land för en svensk arbetsgivare. Om arbetsgivaravgifter betalas i Sverige tjänar du in svensk allmän pension samt eventuell tjänstepension om arbetsgivaren även betalar in till en sådan.

När du vill ansöka/pröva din rätt till pension från ett land utanför Sverige och det är inom EU/EES eller annat land som Sverige har avtal med, lämnar du de uppgifter du har kopplat till dina anställningar till Pensionsmyndigheten i Sverige. Detta kan du göra i inloggat läge på pensionsmyndigheten.se.

Pensionsmyndigheten vidarebefordrar sedan ansökan till aktuellt land/länder och sedan beslutar mottagarlandet om det finns pension att utbetala. Om det då finns rätt till pension kommer de att börja utbetala den direkt till dig.

Ju bättre underlag du kan lämna desto större möjlighet att det andra landet ”hittar dig”. Både Norge och Danmark får betraktas som väl fungerande länder i det här avseendet. Men det är så klart bra att spara relevanta uppgifter/motsvarande personnummer för att underlätta för landet att ta ställning till din ansökan.

Det är inom motsvarande allmän pension som Pensionsmyndigheten ska bistå med en ansökan, finns det motsvarande tjänstepension intjänad måste du ansöka om detta på egen hand.

Är du intresserad av en prognos/information i förväg om det kan bli någon pension, ta kontakt med landet och fråga efter detta. Men en skarp ansökan kan bara hanteras mellan respektive lands pensionsmyndigheter.

Agneta Claesson pensionsspecialist, Pensionsmyndigheten