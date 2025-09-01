Artikeln i korthet En pedofilhärva uppdagades i fjol på förskolor i Ljusdals kommun, där en anställd utsatt flera barn för sexuella övergrepp, vilket ledde till förbud mot ensamarbete för personalen.

Kommunen har nu beslutat att återinföra ensamarbete, något som innebär att de sparar 7 miljoner kronor, vilket facket Kommunal varnar kan öka stressen och arbetsbördan för barnskötarna.

Facket efterfrågar en översyn av bemanningen och arbetsmiljön i förskolan för att både förebygga övergrepp och skapa en bättre arbetsplats, samtidigt som politikerna är osäkra på om det var rätt eller fel att från första början införa ensamarbete.

Ett trauma för hela kommunen. Så beskrev flera invånare i Ljusdal den pedofilhärva som uppdagades förra året inom förskolan, då det kom fram att en anställd hade utsatt flera barn för sexuella övergrepp.

Kort därpå förbjöds all förskolepersonal att arbeta ensamma. Resultatet: extra personal, färre barn per anställd och mindre stress, enligt facket Kommunal, där flera barnskötare är medlemmar.

Men nu vänder Ljusdals kommun – ensamarbete ska återigen införas i förskolan. Förbudet mot ensamarbete kommer inte förlängas under 2026. Det innebär att kommunen sparar sju miljoner kronor nästa år.

Vikarier ska inte byta blöjor

En extern utredning har rekommenderat att kommunen ser över flera rutiner och ansvarsroller inom förskolan. Nu meddelar politikerna att det innebär:

Att vikarier inte ska byta blöjor på barnen.

Att vikarier inte ska “ansvara” för barnens vilostunder.

Att all personal har förbud mot att använda privata mobiler på arbetstid.

– Vi känner oss trygga med att ordinarie personal kan sköta ett blöjbyte utan att man ska vara två som står där i den situationen, bara som ett exempel, säger Lena Svahn (S), utbildningsnämndens ordförande.

Innebär det att en vikarie aldrig kan byta blöjor?

– Det är en verksamhetsfråga, det kan inte jag svara på som politiker. Men det är beskrivet som att arbetsrollerna ska vara tydliga, säger hon.

Facket varnar för stress

Men för barnskötarna innebär det en tyngre arbetsbörda och ökad oro, enligt Jessica Eriksson, ordförande på facket Kommunal i Ljusdal.

– Många tycker att det är jobbigt att arbeta ensamma. Visst kan man vara själv om man ska läsa en saga för barnen, men det är en annan sak när man är helt ensam på avdelningen eller hela nattis, säger hon.

Kommunal försökte få kommunen att ändra sitt beslut om blöjbyten. Syftet var att ändra skrivelsen så att även personer som är kända för barnen, alltså vissa vikarier, skulle få byta blöjor. Dock utan gehör.

– Personen som begick övergreppen i fjol var ju tillsvidareanställd, det är inte alltid saker går att stoppa genom att peka ut vikarier, säger Jessica Eriksson.

Politiker: ”Panik som sprids”

Men Lena Svahn (S) anser att det är upp till varje förskola att undersöka vad som är möjligt. Dessutom tog man aldrig riktigt bort allt ensamarbete, enligt henne. På vissa förskolor fortsatte ensamarbete, på andra förskolor där det förbjöds var personalen ändå ensamma.

Ett exempel: en barnskötare är med barnen, en annan utför planeringsarbete i ett annat rum. Härnäst kan det bli aktuellt att undersöka vilka fördelar förändringen hade på personalens arbetsmiljö, enligt Lena Svahn.

Men var det rätt att införa ensamarbete?

– Det är svårt att säga vad som är rätt eller fel, men när sådant här händer mår folk väldigt dåligt. Det är klart att man vill sätta in något så fort det går, det är en form av panik som sprids, säger Lena Svahn.

Kommunal vill lyfta frågan om hur bemanningen egentligen ska se ut i förskolan. Förutom arbetet mot att förebygga sexuella övergrepp handlar det också om vilken slags förskola man vill ha, enligt Jessica Eriksson.

– Man pratar mycket om minskat barnafödande, men det leder ju till att vi kommer ner till normala storlekar på våra barngrupper. Fokuset är ofta på att ta bort personal, men egentligen borde vi fråga oss vilken slags förskola vi vill ha, säger hon.

I september väntas förändringarna, alltså handlingsplanen, godkännas av kommunstyrelsen.