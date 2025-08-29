Fem dog när hissen rasade – nu åtalas tre

Måndagsmorgonen den 11 december 2023 vänds en vanlig dag på bostadsbygget i Ursvik i Sundbyberg norr om Stockholm till tragedi när en bygghiss rasar från nionde våningen. Hastigheten vid nedslaget är 80 till 90 kilometer i timmen. De fem männen inne i hissen omkommer.

Nu väcks åtal för olyckan, mot två hissmontörer och vd:n för hissföretaget.

”Jag åtalar montörerna för arbetsmiljöbrott för att de genom grov oaktsamhet vållat fem personers död och framkallat fara för två personer som var på väg att gå in i hissen men undgick raset”, säger åklagaren Lars Ågren i ett pressmeddelande.

”Vd:n har personligt ansvar”

”Om hissen hade monterats korrekt eller om egenkontrollen hade utförts i enlighet med föreskrifterna hade hissen med hög grad av sannolikhet inte rasat till marken”, fortsätter han.

Att vd:n för hissföretaget åtalas förklarar Lars Ågren med att han menar att han hade ett personligt ansvar för oaktsamheten.

Utöver åtalen mot de tre personerna yrkar han på en företagsbot på sju miljoner kronor.

25-åring död: ”En glädjespridare”

Den 25-åriga svetsaren Bashir, från Afghanistan, var en av de fem som dog. ”En glädjespridare” sa vännen Elisabet Rundqvist om honom till Arbetet förra året.

De andra vars död rättegången kommer handla om var två ukrainska medborgare i 40- och 60-årsåldern, en rysk medborgare i 50-årsåldern och 26-årige Anton från Matfors.

Skruvförband saknades

Masten till hissen som rasade var byggd av sektioner som hölls ihop av skruvförband. Statens haverikommission har tidigare slagit fast att olyckan berodde på att fem sådana skruvförband saknades högt upp i masten.

Antagligen hade det sett ut så i över en månad när olyckan inträffade, men masten rasade när belastningen blev för hög.

Debatt om underentreprenörer

Haverikommissionen skriver i sin slutrapport att olyckan orsakades av att kontrollåtgärder som ska fånga upp monteringsfel inte tillämpades.

I åtalet sägs nu också att Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av lyftanordningar inte följts, samt att det inte gjorts någon egenkotroll.

Vid olyckan fanns det 55 personer på bygget av lägenhetshuset. Sex av dem var anställda hos totalentreprenören Andersson Company, övriga hos underentreprenörer. Det har bidragit till debatt om risker med kedjor av entreprenörer i byggbranschen.

I ett pressmeddelande från Byggnads välkomnas i dag att åtal väcks, men samtidigt ifrågasätts varför huvudentreprenören inte är med bland de åtalade. Förbundets ordförande Kim Söderlund menar att ansvar för arbetsmiljön landar där och pekar igen på att det fanns många underentreprenörer på bygget.

Artikeln uppdateras.