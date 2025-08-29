Erik Helgeson sades upp av sin arbetsgivare i hamnen, Gothenburg roro terminal, i mars. Enligt företaget bland annat för att han inte uppfyller säkerhetskrav, men enligt förbundet för att han utfört fackligt arbete.

Han är i nuläget avstängd från jobbet i väntan på en domstolsprövning av uppsägningen.

Nu har en ny stämning om hur han bemötts i hamnen lämnats in, denna gång mot bolaget APM Terminals.

Ville besöka medlemmar

Erik Helgeson ville i maj besöka fackliga medlemmar på APM för att förbereda förhandlingar och lämna facklig information. Han nekades tillträde med hänvisning till att han var avstängd av ett annat företag i hamnen.

Enligt stämningen hindrades han därmed från att fullgöra sitt fackliga uppdrag, i strid med förtroendemannalagen. Sammanlagt kräver Hamnarbetarförbundet APM Terminals på 350 000 kronor i skadestånd.

Förtroende för processen

Facket hävdar att företaget endast hänvisat till att han inte haft tillträde till Gothenburg roro terminals, men att det inte räcker för att neka honom rättigheter enligt förtroendemannalagen hos ett annat bolag i hamnen.

APM Terminals pressavdelning skriver till Arbetet att företaget mottagit stämningsansökan och har förtroende för den rättsliga processen, men inte kommenterar enskilda säkerhetsärenden. De fortsätter: ”Som operatör inom ett skyddsobjekt har vi dock ett ansvar att bedöma, utifrån säkerhetsskäl, vilka personer som får tillträde till området.”

De uppger att de stöttar rätten till fackligt arbete och har erbjudit alternativa mötesplatser.