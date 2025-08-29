Artikeln i korthet En bussförare och en annan person avled i en olycka på Farstabron där bussen var tom på passagerare.

Fackförbundet Kommunals skyddsombud beskriver bron som skrämmande.

Trafikverket planerar att öka säkerheten på bron genom förbättrad skyltning och belysning.

På torsdagen miste en bussförare livet efter en olycka på Farstabron. Ytterligare en person omkom i kraschen. Den aktuella bussen var tom på passagerare och föraren var inte så långt i från Charlottendalsdepån på Värmdö där han var anställd. Fackförbundet Kommunals huvudskyddsombud inom buss i Nacka-Värmdö, Abbas Gavali, har kört på Farstabron många gånger och tycker själv att det är olustigt.

– När man närmar sig Farstabron blir man alltid lite orolig, till och med jag som har kört i mer än 20 år, säger Abbas Gavali.

Vad är det som inte är bra?

– Det är inte tillräcklig brett. När det är mycket trafik, med bussar och lastbilar, är det skrämmande att passera där. Belysningen är inte tillräcklig heller. Det är mycket som inte stämmer med den bron.

Ledsen men lugn stämning

Enligt tidningen Mitt i har 13 olyckor anmälts på bron de senaste 20 åren. Fyra har inträffat sedan 2021. Trafikverket har lovat att försöka öka säkerheten men det dröjer innan det är klart. I ett mejl till SVT skriver Trafikverket bland annat att de nu ser över möjligheterna med att öka tydligheten på bron med vägvisning, skyltning, linjemålning och belysning.

Kommunal har dock aldrig gjort någon anmälan om krav på arbetsmiljöåtgärder, en så kallad 6 6:a-anmälan, på grund av den farliga vägsträckan, säger skyddsombudet Abbas Gavali.

– Folk har haft synpunkter men det har aldrig varit så allvarligt ur arbetsmiljösynpunkt.

Själv är han anställd vid en annan bussdepå men ägnar fredagen åt att prata med kollegor på Charlottendalsdepån.



Hur är stämningen där i dag?

– Folk är förstås ledsna men stämningen är ändå lugn.

Samma dag olyckan skedde fick några av förarna ledigt resten av dagen för att de mådde dåligt efter olyckan men dagen efter rullar det på som vanligt.

– Det är brist på personal men det funkar ändå än så länge, säger Abbas Gavali.

Polisen ska utreda orsakerna till olyckan och har inlett en förundersökning om grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik.