Artikeln i korthet Tobias Bjuhr, 38, från Sorsele har återhämtat sig efter en allvarlig arbetsplatsolycka som ledde till omfattande skador på kroppen och lång sjukskrivning.

Han har kämpat med att få rätt ersättning från Försäkringskassan efter olyckan, men med hjälp av facket lyckades han få sin livränta höjd med över 100 000 kronor per år.

För honom är fiske en viktig del av livet och fungerar som terapi, och han har nyligen skaffat en stuga för att kunna fiska oftare.

Tobias Bjuhr, 38, bor alldeles nära Vindelälven som rinner genom lappländska Sorsele. Det har varit mycket regn under våren och försommaren, men nu är himlen klarblå över det lätt böljande fjällandskapet av tall och björk.

Han drar på sig vadarbyxorna – för i dag ska han fiska med fluga i Svergoträsk.

Byn, med sina drygt tusen invånare, är nästan folktom när Tobias Bjuhr sätter sig i bilen. Men efter bara en kort bit på vägen pekar han på en bil med båt på släp.

– Där är min bror. Han ska fiska, fast på en annan plats, säger han.

Vi passerar gymmet där Tobias Bjuhr tränar. Det är en viktig plats för honom. Här spenderar han flera dagar i veckan för att hantera de skador han fick efter en svår arbetsplatsolycka.

– Jag har smärtor varje dag. Min kropp är som en 60-årings. Träningen är det enda sättet att leva normalt, säger han.

Nio liv

Svergoträsk är denna dag spegelblankt. Över några träd dansar några dagsländor. Tobias Bjuhr berättar att det är vulgator som en gång om året kläcker sina ägg på sjöns vattenyta, vilket lockar upp bland annat röding och öring. Det gör det möjligt att fiska med fluga som härmar sländan.

– Sjön är känd. Folk reser hit speciellt för fisket, säger han.

Tobias växte upp i Sorsele och intresserade sig för fiske, snöskoter och motocross redan tidigt i barndomen. Det var på motorkrossen han råkade ut för sina första olyckor. En annan allvarlig olycka råkade han och vännerna ut för senare, när de fått bilkörkort.

Men den värsta olyckan inträffade för fem år sedan på hans födelsedag.

– Min familj säger att jag är som en katt. Jag har nio liv, säger Tobias Bjuhr.

Hur många liv har du kvar?

– Två, säger han och ler.

Kördes på av arbetskollega

Sommaren 2020 blev han påkörd av en kollega vid ett vägarbete på E18 utanför Norrtälje.

På morgonen skulle arbetslaget ta morgonkaffe och äta en frukostmacka. Tobias satte sig på en plåtlucka som fanns i bakänden av asfaltfräsen. En av kollegorna hade ännu inte tagit paus och när han backade med ett arbetsfordon gjorde han en felbedömning. Fordonet kördes rakt in i asfaltfräsen – och plåtluckan vek sig under Tobias.

När kollegan till slut körde framåt föll Tobias ihop.

Ambulanshelikoptern kom efter en kort stund och motorvägen stängdes av. Innan han sövdes och kördes till Karolinska universitetssjukhuset minns han bara att benen låg åt olika håll.

Vändpunkten kom när Tobias kontaktade Seko och fick hjälp av ombudsmannen Agneta Tiger att hävda sina rättigheter.

”Kroppen var förstörd”

Skadorna var omfattande: inre blödningar, höftfraktur, punkterad lunga, mjukdelsskador, diskbråck, skadat knä. Sex diskar i ryggen var skadade; fyra hoptryckta, två trasiga.

– Jag klarade mig. Kroppen var förstörd, men jag gav mig fan på att komma tillbaka och började träna så mycket jag kunde.

Efter sjukhusvistelsen kunde han inte arbeta, men blev utan några pengar. I ett halvår fick han leva på lån och hjälp från familjen eftersom hans arbetsgivare inte hade skickat in rätt intyg till Försäkringskassan.

Vändpunkten kom när han kontaktade Seko och fick hjälp av ombudsmannen Agneta Tiger. Med fackets stöd fick Tobias efter en tid sin ersättning.

Efter ytterligare en tid försökte han arbeta igen, men smärtan gjorde det omöjligt.

– De satte mig på ett ”lugnt” arbete, men när man asfalterar går det inte att ta pauser när man vill. Då blir hela arbetet försenat.

Ännu en motgång

Det slutade med sjukskrivning. Arbetsgivaren Skanska erbjöd honom till slut ett anpassat jobb i Stockholm eller Skåne – efter påtryckningar från honom och med hjälp av facket. Men han fick bara fem dagars betänketid och var tvungen att tacka nej eftersom han inte kunde få tag i ett boende. Eftersom han tackade nej blev han uppsagd.

Därefter fick han hjälp av Seko att söka livränta – en månadsersättning för förlorad inkomst efter sin arbetsskada. Läkarintyget visade en invaliditet på 12 procent, vilket gav honom rätt till livräntan.

Men nu kom nästa motgång. Försäkringskassan baserade ersättningen på en lägre inkomst än den verkliga. De räknade bort alla lönetillägg som han hade haft som vägarbetare.

Med LO-TCO Rättsskydds hjälp drevs ärendet till hovrätten. I våras vann Tobias, och ersättningen höjdes med över 100 000 kronor per år.

– Efter fem år kunde jag äntligen andas ut och känna någon slags lugn i situationen.

Livränta… …är pengar du kan få varje månad om du skadat dig i jobbet eller på väg till eller från arbetet. Det gäller om du förlorar minst en femtondel av din inkomst under minst ett år. Orsaken kan vara att du inte kan jobba som tidigare, måste byta arbetsuppgifter, byta jobb eller gå ner i arbetstid. Försäkringskassan beslutar utifrån läkarintyg. Livränta kan beviljas för en begränsad tid eller tills vidare. Läs mer

”Fisket är terapi”

Nu arbetar Tobias Bjuhr för ett företag i Sorsele. Han sköter godsleveranser och service och underhåll av arbetsmaskinerna, samt gör guidningar i fjällen ibland. Han har nyligen köpt en stuga vid Vindelälven för att kunna bege sig ut och fiska mer.

– Fisket är terapi. Jag kan göra det i många timmar, säger han.

Det är kväll, men solen står fortfarande högt över Svergoträsk. Det är nästintill vindstilla. Plötsligt syns en ring i vattnet, en fisk har simmat upp till ytan. Tobias reser sig.

– Jävlar! säger han och vadar ut i sjön med sitt flugspö.