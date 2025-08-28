Det var i mitten på juni som Fastighets och flera andra fackförbund varslade om strejk. Stridsfrågan var att deltidsanställda ska få samma övertidsersättning som heltidsanställda, något som arbetsgivarorganisationen Almega inte ville gå med på.

Var redo för strejk

Fastighets och Seko varslade om strejk för städare på 14 arbetsplatser runt om i landet. Men dagen innan strejken skulle ha brutit ut fick facket igenom sitt krav.

En av arbetsplatserna som stod redo att strejka var städarna på SOL Facility Services – där en majoritet av städarna arbetar deltid. Efter att facket fick igenom sitt krav på höjd ersättning till deltidsanställda valde fler att organisera sig.

– Vi fick runt 30 nya medlemmar. Jag tror många kände att facket faktiskt kan göra skillnad, säger Khalid Sarwari som är städare och skyddsombud.

Nu får deltidsanställda höjd ersättning I tidigare kollektivavtal har deltidsanställda fått så kallad mertidsersättning när de arbetar utöver sin ordinarie arbetstid upp till heltid. Men ersättningen för mertid är lägre än den för övertid, som heltidsanställda får när de arbetar fler timmar. LO hade som gemensamt krav inför avtalsrörelsen att höja deltidsanställdas ersättning. Fastighets har fått igenom kravet på alla avtal som förhandlats under våren. På städavtalet börjar detta att gälla 1 juni 2026. Läs mer

Arbetarfacken krymper

Idag har Fastighets totalt 26 501 medlemmar, att jämföra med nästan 30 000 för tio år sedan.

Utvecklingen med krympande arbetarfack är inte unikt för Fastighets, idag är bara 58 procent av arbetarna med i ett fackförbund, att jämföra med 77 procent år 2006.

”Mer tydligt vad facket gör under avtalsrörelsen”

Men de senaste tre åren har Fastighets medlemstapp bromsat in, enligt Martin Fröjd som är ombudsman med ansvar för organisering.

Under 2025 har medlemsantalet ökat med i snitt 44 medlemmar per månad, att jämföra med förra året då antalet minskade med i snitt 14 per månad.

– En av anledningar till det är att vi fått ta över avtalen inom häst- och golfnäringen från Kommunal. Men det kan också bero på att vi är i en avtalsrörelse. Det blir mer tydligt vad facket kan göra när vi är beredda att gå ut i strejk för att förbättra villkoren ute på golvet, säger Martin Fröjd.

Martin Fröjd, central ombudsman, Fastighets

Att organiseringen tenderar att öka under avtalsrörelser sänder ett tydligt budskap, menar han.

– Vi måste bli bättre på att förklara att vi är en kamporganisation även utanför avtalsrörelsen. Att vi faktiskt kämpar för bättre arbetsvillkor årens alla dagar, även om det blir mer konkret när avtalen ska tecknas, säger Martin Fröjd.