Artikeln i korthet Fast anställda undersköterskor i hemtjänsten i Högsby kan få en total löneökning på över 1 900 kronor i år tack vare en extra satsning på 900 kronor från kommunen.

Facket uttrycker glädje över löneökningen för undersköterskor men är kritisk mot att även chefer premieras.

Lönesatsningen motiveras av att Högsby har lägre löner för både undersköterskor och chefer jämfört med andra kommuner, vilket gjort det svårt att rekrytera och behålla personal. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Utöver de 1 000 kronor i genomsnitt (600 är redan utbetalat och är en garanti till alla) som Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) ger i år får alla fast anställda undersköterskor i hemtjänsten i Högsby 900 kronor vardera. Något som tidningen Barometern rapporterat.

En undersköterska i hemtjänsten kan alltså få över 1 900 kronor eller mer totalt i löneökning när allt räknas ihop. (600+900+individuellt från lönepotten på 400 kronor i genomsnitt.)

Dessutom ska enhetschefer inom äldreomsorg, LSS och Individ- och familjeomsorg (IFO) få en extra lönesatsning, oklart hur stor än så länge.

– Det kommer nog att göra ont för medlemmarna. Fokus behöver nog ligga på golvet. Kommunen har väldigt svårt att rekrytera och behålla folk. Chefer verkar det inte lika svårt att få tag i, säger fackförbundet Kommunals ordförande i Högsby, Kaiza Larsson, om att även cheferna prioriteras.

En av landets fattigaste kommuner

Samtidigt är hon glad för lyftet för undersköterskor. Det behövs verkligen en satsning på Kommunals medlemmar, säger hon, även om hon ställer sig frågande till var pengarna tas ifrån. Något Kommunal kommer att följa upp.

– Med tanke på att Högsby är en av Sveriges fattigaste kommuner så undrar man, säger Kaiza Larsson.

Kommunchefen Lennart O Werner förklarar lönesatsningen med att en jämförelse med närliggande Smålandskommuner visar att Högsby ligger illa till.

– Det är två grupper som sticker ut, undersköterskor i hemtjänsten och enhetschefer i äldreomsorg, LSS och IFO, säger han.

Låga chefslöner jämfört med andra

Är det verkligen viktigt att satsa på cheferna också?

– Ja, de ligger lågt jämfört med enhetscheferna i de andra småländska kommunerna. Medianlönen ligger ett par tusen kronor under, säger Lennart O Werner.

Enligt Kommunalarbetarens årliga lönekoll låg medellönen för undersköterskor i Högsby förra året på 29 423 kronor, cirka 500 kronor under riksgenomsnittet.

Enligt tidningen Chefen i Fokus låg samtidigt medellönen för enhetschefer i äldreomsorg på 46 630 kronor förra året. Där är, enligt samma källa, rikssnittet 50 378 kronor.

De nya lönerna på Kommunals område, för undersköterskor med flera ska komma på septemberlönen, enligt kommunchef Lennart O Werner.