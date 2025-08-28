Två döda efter krock – gasbuss totalt utbränd

Olyckan inträffade på torsdagsförmiddagen på Värmdö utanför Stockholm. På eftermiddagen gick polisen ut med att förarna av båda fordonen har avlidit. Anhöriga är underrättade.

Den omkomne bussföraren var medarbetare på Nobina, som kör kollektivtrafik i Stockholm på uppdrag av SL.

– Det är en tung dag för oss och våra tankar går till anhöriga, kollegor och vänner till de omkomna, säger företagets presschef David Erixon.

Han säger att deras arbete nu handlar om att ge professionellt stöd.

Aktiverade krisplan

När företaget fick information om olyckan strax efter halv tio i förmiddags aktiverades deras krisplan och personal skickades till platsen.

På bolagets depåer har kamratstödjare och chefer varit på plats för att möta oro. Det har också funnits möjlighet till samtalsstöd efter behov.

Parallellt med detta pågår arbetet med att bistå bussar och personal som varit ute och kört och drabbats av det omfattande stoppet i trafiken under dagen.

Frontalkrock

David Erixon säger att bussen som var inblandad i olyckan kördes utan passagerare då den var på väg tillbaka till depån. Han uppger att det bedöms ha varit en frontalkrock mellan bussen och bilen.

Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik.

Omdiskuterad sträcka

Vägsträckan, en bro, där olyckan inträffade har tidigare varit omdiskuterad ur trafiksäkerhetssynpunkt.

David Erixon säger att Nobina inte har kört så länge på den drabbade sträckan men att man känner till de tidigare diskussionerna. Han betonar att man inte vet vad som ligger bakom dagens olycka, men säger att man kommer behöva fråga sig i utredningen om vägsträckan behöver ses över.

Värmdö kommun och Gustavsbergs-Ingarö församling har öppnat ett församlingshem och Gustavsbergs kyrka för möjlighet till samvaro och stöd.