Nu kommer den snart, statsbudgeten. Regeringens sista bazooka för att få igång svensk ekonomi och för att kunna vinna valet nästa år.

Och ute på Harpsund, statsministerns sörmländska sommarställe, kunde finansminister Elisabeth Svantesson i dag berätta att reformutrymmet uppgår till hela 80 miljarder.

Otroligt.

Tjänstemännen på Finansdepartementet har alltså med vetenskaplig precision räknat fram att det finns möjlighet att göra ofinansierade satsningar till en kostnad av exakt 80 miljarder. Och den siffran kommer oppositionen, från Vänsterpartiet till Centerpartiet, att förhålla sig till när de gör sina egna budgetförslag.

Barnen får betala

Men var kommer pengarna ifrån? Hur hittade Finansdepartementet dem? Reformutrymmet uppstår som en direkt följd av att anslagen till välfärden och taken i exempelvis a-kassa och sjukförsäkring inte automatiskt växer med ekonomin.

Hur då? Jo, när ekonomin växer ökar skatteintäkterna automatiskt. När det gäller statens utgifter är det tvärtom. Om inga aktiva beslut fattas om att höja barnbidraget, a-kassan eller bidragen till välfärden i kommunerna ligger de stilla och blir mindre värda. Och sådana beslut tas, med några få undantag, alltför sällan.

Skillnaden mellan utgifterna och de allt högre inkomsterna är alltså de där 80 miljarderna Svantesson pratade om i dag. Eller ja, en del ska hon låna också.



Det är inga gratispengar, utan något som ensamstående föräldrar, arbetslösa och sjuka betalar med sämre köpkraft. Något som barnen betalar när förskolan får färre pedagoger på grund av urholkade statsbidrag.

Sänker skatten igen

Då blir det förstås särskilt intressant vad Elisabeth Svantesson tänker använda reformutrymmet till. Under de senaste decennierna har det använts till att sjösätta stödpaket för landets rikaste genom att sänka inkomstskatten, slopa gåvo- och arvsskatterna, sänka bolagsskatten och avskaffa värn- och fastighetsskatterna.

Allt pekar på att det är så det kommer att fortsätta. Svantesson har lovat nya skattesänkningar så att svenskarna börjar konsumera igen.

Notan skickas till arbetslösa, sjuka, förskolor, skolor och socialförsäkringssystem som redan går på knäna.