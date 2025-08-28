Dan förlorar jobbet i träindustrins största kris på 30 år: ”Varit jättebra”
Träindustrin genomgår just nu den djupaste svackan på 30 år. Facket kallar läget ”exceptionellt”. Nu tvingas Dan Heijel och hans kollegor att skiljas åt efter många års jobb ihop: ”Har varit en jättebra plats att vara på.”
– Det har blivit mindre att göra, det går inte att säga annat, säger Dan Heijel, klubbordförande för GS-facket på Eksjöhus fabrik i Sävsjö.
Men han var inte beredd på det dramatiska besked som arbetsgivaren kom med för några veckor sedan, att fabriken i Sävsjö läggs ned och att trähusproduktionen koncentreras till Eksjö.
På golvet mister 25 personer jobbet, därtill kommer ett mindre antal tjänstemän.
”Sammansvetsat gäng”
Förhandlingarna är snart avslutade. Dan Heijel kommer få lämna fabriken i slutet av året, äldre kollegor har längre uppsägningstid.
Han har arbetat på fabriken i fyra år, men har arbetskamrater som varit där i upp till 42 år.
– Det är sällan någon slutat. Det har varit en jättebra plats att vara på, vi är ett sammansvetsat gäng. Så det här är tråkigt.
”Exceptionell svacka”
Bakom uppsägningarna ligger en svag marknad. De anställda på Eksjöhus är inte ensamma om att drabbas av det svaga läget i träindustrin, bland annat varslade Edanesågan utanför Arvika 25 anställda om uppsägning tidigare i augusti.
Per-Olof Sjöö, ordförande för GS, sade tidigare i veckan till tidningen Dagens Arbete att branschen är i sin djupaste kris på flera decennier, att omfattningen på varsel och uppsägningar är större än på 30 år.
– Både bredden och längden på den här svackan är exceptionell, säger han till tidningen.
Krav på politiken
Per-Olof Sjöö menar att grundproblemet är en ”helt förlamad byggmarknad”.
Han säger till Dagens Arbete att bostadsbyggande är lösningen och att det är en politisk fråga att lindra de stora svängningarna. På den punkten är han överens med sin motpart, arbetsgivarorganisationen TMF.
– Man måste agera snabbare och mer resolut från politiskt håll för att säkerställa bostadsbyggandet både på kort och lång sikt, sa organisationens vd Erik Haara nyligen till Sveriges Radio, apropå läget i trähusbranschen.