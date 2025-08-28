Artikeln i korthet Eksjöhus fabrik i Sävsjö läggs ned, vilket resulterar i att 25 fabriksanställda samt ett mindre antal tjänstemän mister jobbet.

Träindustrin är i en allvarlig kris, enligt GS-fackets ordförande är omfattningen på varsel och uppsägningar den största på 30 år.

Det finns krav på politiska åtgärder för att stärka bostadsbyggandet och lindra de negativa effekterna av den svaga marknaden.

– Det har blivit mindre att göra, det går inte att säga annat, säger Dan Heijel, klubbordförande för GS-facket på Eksjöhus fabrik i Sävsjö.

Men han var inte beredd på det dramatiska besked som arbetsgivaren kom med för några veckor sedan, att fabriken i Sävsjö läggs ned och att trähusproduktionen koncentreras till Eksjö.

På golvet mister 25 personer jobbet, därtill kommer ett mindre antal tjänstemän.

”Sammansvetsat gäng”

Förhandlingarna är snart avslutade. Dan Heijel kommer få lämna fabriken i slutet av året, äldre kollegor har längre uppsägningstid.

Han har arbetat på fabriken i fyra år, men har arbetskamrater som varit där i upp till 42 år.

– Det är sällan någon slutat. Det har varit en jättebra plats att vara på, vi är ett sammansvetsat gäng. Så det här är tråkigt.

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS

”Exceptionell svacka”

Bakom uppsägningarna ligger en svag marknad. De anställda på Eksjöhus är inte ensamma om att drabbas av det svaga läget i träindustrin, bland annat varslade Edanesågan utanför Arvika 25 anställda om uppsägning tidigare i augusti.

Per-Olof Sjöö, ordförande för GS, sade tidigare i veckan till tidningen Dagens Arbete att branschen är i sin djupaste kris på flera decennier, att omfattningen på varsel och uppsägningar är större än på 30 år.

– Både bredden och längden på den här svackan är exceptionell, säger han till tidningen.

Krav på politiken

Per-Olof Sjöö menar att grundproblemet är en ”helt förlamad byggmarknad”.

Han säger till Dagens Arbete att bostadsbyggande är lösningen och att det är en politisk fråga att lindra de stora svängningarna. På den punkten är han överens med sin motpart, arbetsgivarorganisationen TMF.

– Man måste agera snabbare och mer resolut från politiskt håll för att säkerställa bostadsbyggandet både på kort och lång sikt, sa organisationens vd Erik Haara nyligen till Sveriges Radio, apropå läget i trähusbranschen.