Jag tror att vi är många som kan enas om att det behöver finnas fler vuxna i skolan.

Men som Vadstena kommun nu planerar, ta in pensionärer som ska arbeta gratis som volontärer i skolorna är inte rätt väg att gå.

Idén kan låta bra. En fin tanke som ger glädje och gemenskap för både barn och pensionärer.

Vi har yrkesgrupper som gör det här

En till vuxen i skolan är ett plus och pensionärerna blir behövda och får känna delaktighet i samhället.

Vadstena kommun tänker att pensionärerna kan finnas med som stöd i klassrummen, ute på raster, hjälpa till med läxor och finnas som extrastöd i matsalen där de kan sitta enskilt med en elev om det behövs.

Men har vi inte redan yrkesgrupper som gör just detta? Som ger stöd till elever som behöver och som finns ute på rasterna. Yrkesgrupper med både yrkesstolthet och lön.

Visst har vi väl det! De kallas elevassistenter/lärarassistenter/fritidspedagoger och om Vadstena kommuns skolelever behöver mer stöd är det deras arbetstimmar som behöver utökas. Det är inte gratisarbetare som volontärer vi behöver.

Anne Valdner

En volontär eller en anställd?

Ska volontärer få tränga sig in där yrkesarbetare ute i vårt avlånga land kan ha förutsättningar att få en anställning?

Om två volontärer går in och jobbar två timmar per dag fem dagar i veckan – då är man helt plötsligt uppe i en halvtid som kunde hjälpt en eller flera personer till en högre sysselsättningsgrad och därmed en högre inkomst samt ökade förutsättningar för en bättre levnadsstandard.

Därtill ger volontärer ökad arbetsbelastning för de medarbetare som de ska jobba tillsammans med.

Helt plötsligt ska man som medarbetare, utan att ersättas, ha koll och ansvar för en person som inte har samma mandat och kunskap eller erfarenhet.

Budget eller behov

Det finns också ett arbetsgivaransvar. Vad är det som skyddar våra volontärer då dom inte är försäkrade via jobbet?

Som anställd har man ju ett skydd. Vilken hjälp kan en gratisarbetare få då man inte som arbetsgivare har skyldighet att exempelvis erbjuda företagshälsovård?

Med tydliga direktiv och genomtänkt tydlig dialog kan detta kanske fungera. Men då ska det var en god samverkan mellan arbetsgivare och fackförbund.

Arbetsgivaren behöver se över sin verksamhet. Hur har man det med personal och medarbetare: finns de utifrån behov eller budget?