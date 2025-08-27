Artikeln i korthet Skyddsombudet Malin Göransdotter Norlin har anmält LSS-boendet Uttervägen för vikthets, mobbning och en otrygg arbetsmiljö, där personalen hånat de boende i hemliga chattgrupper.

Nu vittnar andra anställda om att de har försökt att slå larm om missförhållanden i flera år, men har blivit nedtystade, vilket skapat en tystnadskultur. Men det är inget som verksamhetschefen Monica Smedman känner till.

Umeå kommun har inlett en extern utredning om arbetsmiljön, men verksamhetschefen Monika Smedman hävdar att det finns olika åsikter bland personalen och att situationen är komplex. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Skyddsombudet Malin Göransdotter Norlin har slagit larm om vikthets, mobbning och hierarkier med informella ledare på det prisade LSS-boendet Uttervägen, där sex boende med bland annat Downs syndrom bor. Sedan starten 2015 har boendet hyllats för sitt arbete med att motivera de boende att äta hälsosamt och träna.

Hemliga chattar

Men i hemliga chattar har personalen hånat de boende för deras vikt och utseende, något som Kommunalarbetaren tidigare skrivit om och som P4 Västerbotten var först med att berätta.

Chattarna avslöjar även att en boende blir utan “både beröm och lördagssnacks” när hen “smet iväg” och köpte en smoothie. I en annan chatt skriver personalen att en brukare “lagt på sig rejält under sommaren”.

Monika Smedman, verksamhetschef i Umeå kommun, har uttryckt förvåning över det som avslöjats. Hon menar att det var först under våren 2025 när skyddsombudet gjorde avvikelser och senare en anmälan, som det blev känt för henne.

Personalens oro

Men nu vittnar även annan personal som arbetar inom kommunen om hur de försökt att slå larm om missförhållanden på Uttervägen i flera år. Det är olika anställda på flera dagliga verksamheter, alltså där personer som bor på Uttervägen till exempel arbetstränar.

Alldeles för små matportioner, hård träning och boende som inte vågar äta bullar på fikapauser, då de blir utskällda om det kommer fram, är några av vittnesmålen.

– Jag vet inte hur många gånger vi har påtalat detta. Vi har lyft det med olika chefer, i journaler och sagt att vi velat göra orosanmälningar, säger en av flera personer som Kommunalarbetaren pratat med, som av rädsla för repressalier är anonym.

”Blivit nedtystade”

Det är oklart om informationen har nått chefer högre upp i kommunen, men en av de anställda som vi pratat med tycker att det är osannolikt att det inte skulle ha gjort det.

– Vi är flera som genom åren har uppmärksammat att de boende har för små matportioner för personer som tränar så mycket. Men flera av oss har blivit nedtystade. Vi hoppas någonstans att allt som kommer fram nu leder till att man gör en förändring, det är ett problem att folk inte vågar anmäla saker, säger personen.



Lyssna på inspelningen nedanför.

Splittrad arbetsgrupp

Men att fler anställda skulle ha lyft kritik mot Uttervägens sätt att arbeta är inget som Monika Smedman känner till. Enligt henne finns det inga tillbud eller avvikelser rapporterade längre tillbaka i tiden – inte förrän våren 2025, då skyddsombudet Malin Göransdotter Norlin började larma.

Dessutom finns det olika uppfattningar bland personalen om vad som hänt, enligt Monika Smedman.



Lyssna nedan.

Chefen: ”Sjukt kring maten”

Kommunalarbetaren har lyssnat på flera timmars ljudinspelningar från i våras, där bland annat verksamhetschefen Monika Smedman deltar i ett möte, som handlar om den anmälan som Malin Göransdotter Norlin ville lämna in till Arbetsmiljöverket.

Under mötet nämns bland annat händelsen då en av de boende fick bära sin viktuppgång i mjölkpaket. I samma möte säger Monika Smedman att hon varit på flera möten på Uttervägen den senaste tiden.

Under besöken har hon hört “hur sjukt” det är kring maten, men om ett förändringsarbete ska ske behöver det göras på “rätt sätt”, då Uttervägen är väldigt “upphaussat”, tillägger hon under mötet.

I samma möte frågar Monica Smedman om en anmälan till Arbetsmiljöverket är det viktigaste i sammanhanget, något som hörs i ljudinspelningen.

Det innebär en 6:6a-anmälan 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.

Om skyddsombudet inte är nöjd med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra en inspektion. Den kan följas av krav på åtgärder eller förbud. Om inte åtgärderna vidtas kan arbetsgivaren hotas av vite, alltså en straffavgift. Läs mer



Malin Göransdotter Norlin lämnade ändå in sin anmälan till myndigheten. I sin anmälan beskriver hon att det finns en hierarki med informella ledare på boendet, som bestämmer hur de anställda ska arbeta, även om det kränker brukare.

Efter anmälan blev kommunen skyldiga att göra en utredning om kränkande särbehandling – annars riskerade de böter på 150 000 kronor.

Tagits ur sitt sammanhang

När Kommunalarbetaren ringer upp Monika Smedman säger hon att hon ställde frågor om anmälan av hänsyn till skyddsombudets mående. Hon anser också att kommentarerna tagits ur sitt sammanhang.

– Det där var ju ett möte på flera timmar och då sa jag att oavsett om man gör en 6:6a-anmälan eller om man “bara” kommer och berättar saker till mig hade vi agerat oavsett. Man behöver inte göra den formella 6:6a-anmälan för att vi ska agera, det räcker att man berättar, säger Monika Smedman.

Utredning pågår

Umeå kommun har inlett en extern utredning om arbetsmiljön på Uttervägen. Dessutom gör kommunen en Lex Sarah-utredning. Monika Smedman vill inte uttala sig innan utredningarna är klara, men i sitt svar till Arbetsmiljöverket skriver kommunen att de inte vill stå bakom en formulering om att de delar skyddsombudets beskrivning av att det finns problem i personalgruppen med kränkningar, mobbning och utfrysning.

I stället står det att det råder ”en komplex situation” och att det finns olika uppfattningar bland personalen.