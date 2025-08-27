Artikeln i korthet Flera kommuner vill flytta anställda från förskolan till äldreomsorgen där behoven är stora, men barnskötare är tveksamma till att byta bransch.

I Västerås tackade endast hälften av de varslade barnskötarna ja till erbjudna jobb inom äldreomsorgen, oftast på grund av olämpliga arbetstider.

Behovet av personal inom äldreomsorgen förväntas öka, och i Västerås planerar man kampanjer för att locka barnskötare att arbeta där genom att visa på fördelarna med yrket.

När Kommunalarbetaren i våras gjorde en enkät om att stänga förskolor, var det ett 20-tal kommuner som uppgav att förskolepersonal i stället erbjuds jobb i äldreomsorgen.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, har också sagt att kommunerna behöver flytta personal till äldreomsorgen.

– Andelen äldre ökar väldigt mycket så det gäller att ställa om resurserna helt enkelt, har SKR:s analytiker Madeleine Holm sagt till Sveriges radio.

Erbjöds jobb i hemtjänsten

Men många barnskötare vill inte byta bransch. Det har visat sig i Västerås där 120 barnskötare i våras varslades om uppsägning.

Samtidigt som förskolan behövde dra ner hade det akut behov av personal i äldreomsorgen, bland annat för att kommunen just sagt upp avtalet med Attendo, efter att kommunens utredning visat fusk med tidrapporteringen.



Alla uppsagda i förskolan erbjöds därför jobb inom LSS och äldreomsorgen, främst hemtjänsten.

Men intresset var inte översvallande. Till kommunens informationsträffar kom en tredjedel av de varslade. Ännu färre kom och besökte verksamheterna när kommunen bjöd in till det.

Det berättar HR-chef Carina Lundmark Ågren.

– Men sedan fick man erbjudanden ändå efter omplaceringsutredningar. I slutändan var det cirka häften, ett 60-tal, av barnskötarna som tackade ja till nytt jobb i äldreomsorg och LSS.

Vad säger det om äldreomsorgen?

– Det är andra arbetstider, många har inte möjlighet att jobba kvällar och helger. Därför har vi erbjudit en övergångsperiod där man kan jobba dagtid först för att komma in i yrket och hinna lösa sin barnomsorg till exempel, säger Carina Lundmark Ågren.

Ska plugga i stället

En av dem som tackat nej är barnskötaren Linnea Pettersson, 24. Hon hade jobbat i fem år på Malmabergs förskola i Västerås när hon i våras varslades om uppsägning.

Hon fick nytt jobb i hemtjänsten, men avböjde.

– Jag kände att jag absolut inte ville det. Jag har inte den utbildningen, och att gå från att ta hand om ettåringar till att jobba med 80, 90-åringar, det blir en helt annan sak, säger Linnea Pettersson som nu ska plugga till kriminaltekniker.

Fler kommuner vill flytta barnskötare

Eskilstuna: Mer än 200 anställda i förskolan har varslats om uppsägning de senaste tre åren. Några barnskötare har hittills erbjudits anställning inom äldreomsorgen, enligt Anna Melin Lif. Nu undersöker man möjligheten att erbjuda kurser till intresserade barnskötare som vill bygga på sin kompetens inom funktionshinderområdet. Sundsvall: Har stängt sex förskolor och ska stänga två till. Hittills har man löst det med pensionsavgångar inte varsel. Men enligt förskolan verksamhetschef Mikael Nilsson-Ryttlinger har man inlett ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen om att flytta över personal.



Halmstad: Behöver minska personalstyrkan i förskolan med ett 30-tal tjänster, framförallt handlar det om outbildade barnskötare. De har erbjudits att omskola sig till undersköterska.





KA har också pratat med en barnskötare som tackade ja till ett jobb inom LSS, som hon har tidigare erfarenhet av.

Barnskötaren är kritisk till hur omställningsprocessen gått till och vill vara anonym.

– På informationsträffen gav de inte direkt en nyanserad bild av hur kan det kan vara att jobba med det här.

Ordnat cykelkurser

Att hon fick nytt jobb var det bästa som kunde hända utifrån situationen, säger hon. Men hon tycker att det är fel att barnskötarnas kompetens ska läggas på något som de inte har utbildning för.

– Jag började ju jobba i förskolan av en anledning. Och nu måste jag jobba kvällar och helger.

Fackförbundet Kommunals sektionsordförande i Västerås, Alexandra Mentzas, tycker att kommunen överlag har skött omställningen bra.

Arbetsgivaren har låtit barnskötare praktisera i äldreomsorgen, ordnat kurser för dem som inte kan cykla och personal som inte trivts på sin nya arbetsplats har kunnat byta.

– Sedan förstår jag att det är jobbigt för många personligen att ställa om till ett annat yrke. Och vi hade ju helst sett att man behållit personalen i förskolan och minskat barngrupperna.

Behövs ambassadörer

Att det föds färre barn kommer att påverka förskolan i alla landets kommuner, enligt SKR. Samtidigt väntas behoven av personal inom äldreomsorgen stadigt öka.

Sju av tio kommuner har redan har brist på personal där, visade en granskning av Kommunalarbetaren 2023.



Västerås HR-chef Carina Lundmark Ågren tror att mer personal från förskolan kommer att behöva flyttas till äldreomsorgen framöver.



Ska barnskötarna rädda äldreomsorgen?

– Jag vet inte om det bara är barnskötarna men de låg närmast till hands nu och de har ju jobbat med människor så det är lätt att tänka i de banorna.



Vad ska ni göra för att de ska vilja jobba i äldreomsorgen?

– Vi behöver göra en mer genomgående kampanj mot barnskötarna och att de får komma ut och se verksamheten. De bästa ambassadörerna är de undersköterskor jobbat hos oss länge och brinner för jobbet. Vi behöver få andra att förstå det fina i jobbet som de gör.



De barnskötare som börjat jobba i äldreomsorgen kommer att erbjudas utbildning i ett första steg till vårdbiträde. Men Carina Lundmark Ågren hoppas att det också ska gå få fram pengar till undersköterskeutbildning.