❔ Varför får vi inte ta del av ackordet?

Jag och mina kollegor på service gör jobb på projekt där kollegorna på entreprenad mäter jobben. Men vi får inte ta del av ackordet, trots att vi är på samma nummer i projektet. Vi driftsätter och provar av anläggningar inom projektet då entreprenadslaget inte har den expertisen.

Om vi skulle mäta detta servicejobb så innebär väl det att vi ska ha två sedlar på samma projektnummer, funkar det? Samt att vi måste skriva gulingar mot entreprenadslaget om vi blir hindrade.

Vår klubb påstår att vi inte har rätt att ta del av ackordet. Vad är rätt här?

/Irriterad

❕ Prata med ackordslaget

En serviceelektriker som är medlem och blir inkopplad i ett ackordsjobb ska ha rätt till ackordsöverskott, så länge det är ett ”rent ackord” som mäts med ATL och registrerares via ackordswebben. (Det finns ställen där en del jobb kallas för ”Ackordsjobb” fast det är egentligen ett ”ÖK-jobb”, alltså en överenskommelse om extra ersättning. Då kan det bli lite olika beroende på vad överenskommelsen innehåller.)

Om man är utlånad till ett annat företag så kan man bara ta del av det andra företagets ackordsöverskott om det är ett ”rent ackord”.

Om jag förstår det rätt är du på samma företag och blir inkopplad till ackordsjobb vid avprovning och driftsättning. Och när du stöter på hinder och störningar så uppstår en konflikt på grund av att det är företaget som du jobbar på som står för problemet.

Till att börja med, om man bara gör provningar och driftsättning så kan man inte mäta just det. Vårt ackordssystem vill inte lägga prestationskrav på provning och driftsättningsarbeten eftersom det kan leda till att olika ”effektiviseringar” tar bort viktiga säkerhetsmoment.

Mitt förslag är att du pratar med ackordslaget och får till i nästa etableringsförhandling att tiden som service lägger på entreprenadsjobb ska registreras som ”Parallelltid” i Ackordswebben.

Det kommer göra att oavsett om du stöter på hinder och störningar, så kommer det inte påverka ackordet negativt.

Oavsett om du får ett ackordsöverskott eller inte, så är det svårt att förneka att din lön blir positivt påverkad av att det mäts jobb och beräkningar görs på arbetsprestation.

I detta exempel tycker jag att ackordslaget och klubben gemensamt ska arbeta för att inkludera samtliga serviceelektriker i sina entreprenadsjobb.

Detta gör man vid en etableringsförhandling, där man helt enkelt sätter riktlinjerna för jobbet och tar höjd för olika förutsättningar som kan uppstå.

Som till exempel att service hoppar in när det är dags för driftsättning och avprovning.

Hoppas detta gav en klarare bild.