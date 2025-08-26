Artikeln i korthet En kvinna i Stockholm är åtalad för grov näringspenningtvätt tillsammans med fyra andra, som är misstänkta för att ha drivit en penningtvättfabrik med inbetalningar på totalt 386,5 miljoner kronor.

Pengarna ska bland annat ha gått till svarta bygglöner.

Samtliga åtalade nekar till brott. På måndagen startade rättegången. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En kvinna öppnar fönstret en trappa upp och kastar nyckeln till en man i gul varseljacka. Han tar emot och går in i porten, men kommer snart ut igen.

Just det här beteendet har fått polisen att börja spana på adressen i södra Stockholm.

Man har reagerat på att personer i byggkläder springer i trapphuset och börjat misstänka omfattande kontanthantering.

386,5 miljoner

Polisens avlyssning visar att direkt när mannen i varseljackan gått ut går det i väg ett meddelande från lägenheten, till en gruppchat, om att en utbetalning på 150 000 kronor gjorts.

Pengarna kommer förmodligen bli till svarta bygglöner.

Det är en småsumma om man ser till den stora bild som målas upp när rättegången inleds i Södertörns tingsrätt på måndagen. Kvinnan som kastade ned nyckeln är åtalad för grov näringspenningtvätt. Det är även fyra andra personer, som anklagas för att ha drivit en ”penningtvättfabrik”, delvis från Lettland. De ska ha tagit emot inbetalningar på sammanlagt 386,5 miljoner kronor för falska fakturor från 22 olika bolag som de hanterat.

– Det är samhällsskadligt och systemhotande, säger huvudåklagaren Sanna Nesser till Arbetet, och slår fast att väldigt mycket skattemedel undanhålls och konkurrensen snedvrids av den här typen av brott.

Ska ha tjänat 17 miljoner

När vi frågar hur lönsam sådan här verksamhet är pekar hon på att en manlig huvudman nu krävs på summan han anklagas för att ha tjänat på brotten: 17,1 miljoner kronor. Hans medåtalade krävs på sammanlagt 5,7 miljoner. Detta ska de ha dragit in mellan januari 2023 och september 2024.

Åtminstone en del, åtskilliga miljoner, av de tvättade pengarna ska ha gått till svarta löner i svenska byggföretag. Bolagen har fått tillgång till ”penningtvättfabriken” via kvinnan som slängde ned nycklarna i Stockholm.

Alla nekar till brott

Enligt åklagarna har de fått tillbaka det de betalat för falska fakturor av henne, bortsett från en avgift på runt femton procent. Så har svarta pengar frigjorts, medan bokföringen visar att de gått till vita fakturor.

Enligt åtalet har kvinnan tagit emot nästan 48 miljoner kronor för tvättning, från 124 sådana kundbolag.

Alla de åtalade nekar till brott. Åklagaren yrkar bland annat på tio års näringsförbud samt utvisning av två personer.

Lång rättegång

När rättegången startar är salen så full att man måste pausa och skapa möjlighet att lyssna från andra rum. Kvar i salen blir bland andra anhöriga till en åtalad kvinna som arbetat med härvan från Riga. Hon kastar slängkyssar, men senare kommer en skarp tillsägelse från rättens ordförande om att kommunikation från åhörarplats inte är tillåten, inte heller gester.

Två av de åtalade sitter så ansiktena syns från åhörarplats. Medan mannen knappt rör en min får kvinnan som arbetat från Riga så svårt att andas när pengaströmmarna redovisas att hon måste lämna salen en stund.

Bara åklagarnas sakframställan väntas pågå i sex dagar. 23 dagar är avsatta för hela rättegången, som avslutas i oktober.