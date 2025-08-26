Mer rehabilitering på Galaxen

– Vi har specialiserat oss på vår rehabiliteringstjänst, och blivit anordnare tillsammans med Försäkringskassan. Sedan förra hösten har vi också en rådgörande läkare på plats. Vi har märkt att det behövs.

Gabriela och hennes kollegor ser efter vilka anpassningar som behövs för den aktuella personen utifrån läkarutlåtandet.

Hon ger som exempel ett ärende hon haft under det senaste året: en rörmokare som skadats i en motorcykelolycka. Han blev efter Galaxens insatser konsult på Bravida.

– Det gick bra för honom att arbeta på kontor, förklarar Gabriela Aue Andersson.

Rätt dokument till Försäkringskassan

De försöker även se till att rätt dokument skickas till Försäkringskassan, så att personen inte blir utförsäkrad i onödan.

– Ibland frågar Försäkringskassan om det finns en plan för återgång till arbete, om inte så ska den sjuke vara aktuell för arbete på hela arbetsmarknaden. Men om det pågår ett rehabiliteringsarbete så gäller endast det yrke personen arbetat inom.

Rekrytering av funktionsnedsatta

Precis som tidigare arbetar Galaxen även med rekrytering av personer med funktionsnedsättning.

När det gäller lönebidrag säger Gabriela Aue Andersson att det inte får vara den första insatsen.

Detta då det tidigare har utnyttjats av arbetsgivare. Innan lönebidrag ska istället olika rehabiliteringsåtgärder prövas, som anpassade arbetsuppgifter och olika hjälpmedel.

För att ett lönebidrag ska kunna bli aktuellt i Galaxens regi krävs att företaget har ett kollektivavtal.