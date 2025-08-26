Artikeln i korthet En grupp enhetschefer inom äldreomsorgen i Karlskrona larmar om brister i arbetsmiljön som lett till att många sagt upp sig.

Fackförbundet Kommunal instämmer i kritiken och är oroliga för att ständiga chefsbyten ska ge sämre löneutveckling.

Förvaltningschefen känner inte igen sig i kritiken, men har inlett flera utredningar.

En grupp enhetschefer i äldreomsorgen larmar i ett brev till Karlskrona kommun om stora brister i arbetsmiljön i äldreomsorgen, rapporterar Blekinge Läns Tidning, BLT. De beskriver maktmissbruk och tystnadskultur, där den som säger emot blir tillrättavisad. Vissa utses till favoriter och får mer information och inflytande än andra. Bara det senaste halvåret ska flera chefer ha sagt upp sig.

Det här påpekar även undersköterskor och vårdbiträden ute i verksamheterna, enligt facket Kommunal.

– Våra medlemmar har länge beskrivit samma sak. Även våra medlemmar blir kraftigt ifrågasatta om de har en avvikande uppfattning än sin chef, säger Oskar Engström, sektionsföreträdare på Kommunal i Karlskrona, till Kommunalarbetaren.

Många chefsbyten kan ge sämre lön

Den stora personalomsättningen riskerar också att leda till problem med lönesättningen.

– Byter du chef varje eller vartannat år, då kommer chefen hela tiden hävda att jag vet inte hur du jobbar så jag kan inte bedöma dig. I bästa fall får man då en halvtaskig löneutveckling, säger Oskar Engström.

I artikeln i BLT framgår att kritiken främst riktar sig mot en avdelningschef. Nu pågår en utredning, men hon får jobba som vanligt under tiden. Båda enhetscheferna och Kommunal är kritiska till det.

– Om det varit en av våra medlemmar hade det inte varit något snack, man hade varit avstängd med lön tills utredningen är klar. Våra medlemmar upplever det här som dubbla måttstockar, det finns en för personalen på golvet och en för cheferna. Det borde vara ännu hårdare när man sitter på en så ansvarsfull position, säger Oskar Engström.

Kräver extern utredning

Han tycker att det är positivt att enhetscheferna har börjat protestera och säger att Kommunal har flera möten inplanerade i veckan med de andra fackförbunden som berörs. Ett gemensamt krav de har är att det ska göras en extern utredning som reder ut i detalj vad det ligger i anklagelserna och vad som kan göras åt det.

– Vi släpper inte det här. Det är så oerhört många medlemmar på olika nivåer som blir berörda, så det kommer inte gå att sopa under mattan.

Arbetsgivaren tillbakavisar kritiken

Förvaltningschefen Gunilla Råberg känner inte igen sig i kritiken. Hon säger att de fick signaler i somras om problem med arbetsmiljön men menar att de är felaktigt beskrivna i artikeln i BLT. Vad det är för problem vill hon inte gå in på eftersom det nu pågår ett antal individuella utredningar tillsammans med hr och företagshälsovården.

– Vi får börja där och så får vi ta det vad nästa steg kan bli, utifrån vad utredningarna visar, säger Gunilla Råberg.

Att det skulle finnas ett generellt missnöje med arbetsmiljön känner hon inte igen. Den senaste medarbetarundersökningen visade att benägenheten hos personalen i äldreomsorgen att rekommendera andra att jobba där är hög.

Personalomsättningen sticker inte ut

Enligt Gunilla Råberg sticker personalomsättningen på chefer inte heller ut. Men även om det skulle vara så är det inget som ska påverka lönesättningen.

Att avdelningschefen inte stängts av är inget konstigt, menar hon.

– Det är väldigt ovanligt att medarbetare inom Karlskrona kommun stängs av i väntan på en utredning. Det är mer när det är uppenbara lagbrott som vi får göra det, säger Gunilla Råberg.