Uppdaterad 17.17 med kommentar från Assemblin:

Det är tredje året i rad som Elektrikerförbundet varslar om indrivningsblockad efter att de rätta lönerna efter årets lönerevision inte betalats ut till förbundets medlemmar.

Den här gången gäller det Assemblin i Leksand, där lönerevisionen var klar den 26 juni. Det innebar att de nya lönerna skulle betalas ut på juli-lönen, så skedde icke.

Det ledde till att Stephan Bylund ringde Assemblins lokala chef.

– Jag sa att pengarna skulle in, och fick till svar att det skulle lösa sig.

När så lönespecifikationerna för augustilönen kom i måndags, den 25:e, och inga nya löner syntes till heller på dessa så beslutade förbundet om en indrivningsblockad mot Assemblin i Leksand.

24 medlemmar berörda

Totalt handlar det om 24 medlemmar på företaget som från och med torsdag 12.00 lägger ned arbetet om inte de rätta lönerna kommit in på kontot före dess.

Anledningen till att facket nu varslar om indrivningsblockad är en skrivning i installationsavtalet.

När Assemblin inte betalar ut den nya lönen vid första löneutbetalningen efter en lönerevision bryter de mot denna skrivning.

– När man har fastställt lönerna ska de betalas. Assemblin bryter mot kollektivavtalet, säger Stephan Bylund.

Bravida har brutit mot avtalet tidigare

Tidigare har Bravida brutit mot avtalet på samma sätt två år i rad. Förra året var även Assemblin sena med de nya lönerna, och blev kontaktade av förbundet om detta. Då löste det sig innan något varsel om indrivningsblockad kom till stånd.

– Högst anmärkningsvärt att man inte kan lära sig, säger Stephan Bylund.

Förra året fick Bravida betala ett skadestånd till alla medlemmar som inte fått sin nya lön i tid, då var summan 500 kronor per person, totalt 234 000 kronor. Även detta år kommer förbundet att kräva ett skadestånd till sina medlemmar.

Det kan bli fler varsel om indrivningsblockad på andra håll i landet, enligt Stephan Bylund. Detta då förbundet fått indikationer om att medlemmar på fler företag inte fått sin nya lön, trots att lönerevisionen är klar.

Assemblin ger följande kommentar via bolagets presskontakt Åsvor Brynnel:

”I detta fall har underlaget för lönerevisionen inte hanterats enligt våra processer. Detta var ett olyckligt och beklagligt misstag som nu har rättats till, och en extra utbetalning av lönerevisionen sker denna vecka. Berörda medarbetare och fackliga parter är informerade.”