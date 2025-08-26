Det var förra året som läkemedelslagret Tamro i Göteborg började begära in sjukintyg redan första dagen från allt fler lagerarbetare.

Skyddsombudet Sebastian Lindberg, som också är ordförande i Handelsklubben, reagerade och ville få information.

– Som skyddsombud behöver jag känna till om det förekommer mycket korttidsfrånvaro eller annan ohälsa på jobbet. Det kan ju vara en signal om att det behövs arbetsanpassning eller rehabilitering till exempel, säger Sebastian Lindberg.

Han och de andra skyddsombuden på lagret tyckte att arbetsgivaren krävde förstadagsintyg på ett godtyckligt sätt.

För att få en bild av läget begärde de att få ut information om vilka anställda som skulle lämna intyg redan första sjukdagen.

Arbetsgivaren: ”Känsliga uppgifter”

Men arbetsgivaren sa nej. Företaget hänvisade bland annat till att det handlar om känsliga personuppgifter.

Man har också hävdat att ett skyddsombud inte kan företräda en enskild anställd.

– Men det tycker vi är fel. Vi behöver absolut ha information och kunna engagera oss i enskilda ärenden, för det påverkar arbetsmiljön på hela arbetsplatsen, säger Sebastian Lindberg.

I ett fall var det en lagerarbetare på Sebastians område som krävdes på förstadagsintyg.

Han hade varit förkyld många gånger, något som kan ha varit en följd av att han jobbat långa perioder i kylutrymmen.

Svårt för skyddsombud att stötta kollegor

Eftersom Sebastian Lindberg inte fick veta att hans arbetskamrat skulle lämna förstadagsintyg kunde han inte stötta honom i sin roll som skyddsombud.

– Arbetsgivaren ska också göra en uppföljningsplan, som en bilaga till beslutet. Men så har det inte fungerat, och det behöver vi som skyddsombud bevaka. Därför måste vi ju veta vilka som ska lämna förstadagsintyg.

Facket stämmer företaget – kräver en miljon

Fackets jurist, Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd, håller med.

Han menar att Tamros användning av förstadagsintyg och att skyddsombuden inte får insyn, strider mot arbetsmiljölagen.

Därför har han stämt företaget och arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen i Arbetsdomstolen, AD.

I stämningen till AD kräver fackets jurist ett skadestånd på sammanlagt en miljon kronor till skyddsombuden och facket.

– Vi tycker att skyddsombuden ska involveras i enskilda rehabärenden och att de därför till exempel måste få veta vilka som ska lämna förstadagsintyg. I det här fallet har de inte begärt att få se själva läkarintygen eller andra detaljer om de anställdas ohälsa, utan bara om att få veta vilka som har beordrats att lämna förstadagsintyg, säger Mattias af Malmborg på LO-TCO Rättsskydd.

Han anser att skyddsombuden har en viktig roll att spela i rehabiliteringsärenden.

– Om de inte får den information de behöver för att sköta sitt skyddsuppdrag så anser vi att arbetsgivaren hindrar dem, säger Mattias af Malmborg.

”Allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet”

I stämningen till AD skriver han också att arbetsmiljöarbetet på Tamros läkemedelslager har allvarliga brister. Det handlar till exempel om att skyddsombuden inte fått vara med på skyddsronder och ett möte med Arbetsmiljöverket.

Tamro och arbetsgivarorganisationen Almegas jurist tycker inte att de har gjort fel. I ett svar till AD skriver man bland annat att ”det saknas laglig skyldighet för bolaget att dela information med skyddsombud om vilka medarbetare som ålagts förstadagsintyg tillika enskilda medarbetares planer för att återgå i arbete”.

I början av oktober ska fallet tas upp i en muntlig förhandling i AD för att se om fack och arbetsgivare kan komma överens.