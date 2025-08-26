Elektriker straffas för knivinnehav på Sweden rock

Polisen larmades om att det vistades en man med kniv inne på festivalområdet under Sweden Rock i Blekinge.

Det ledde till att polisen tog med sig mannen från platsen och beslagtog kniven.

Till vardags jobbar mannen, som är i 20-årsåldern, som elektriker och på fritiden brukar han ägna sig åt fiske, vilket enligt honom själv innebär att han använder kniv till vardags både i arbetet och på hemmaplan.

Såg inte knivinnehavet på som ett brott

Mannen var medveten om att man inte får ha kniv på sig på en allmän plats men såg det inte som ett brott då han menade att han inte haft för avsikt att använda kniven till något annat än att rispa X på plastmuggar för att skilja sin mugg från andras.

Domstolen bedömer dock brottet som grovt, då mannen befann sig på ett område där det vistades ett stort antal människor, samt var berusad vid tillfället.

Men då mannen är ostraffad sedan tidigare och med tanke på hans ringa ålder stannar domen vid dagsböter på knappt 25 000 kronor.