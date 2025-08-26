Artikeln i korthet Samtliga partier har enats om att införa en ”gas” i pensionssystemet som gör att pensionerna kan höjas vid överskott, men det finns också en broms som sänker pensionerna vid underskott.

Men LO anser att den föreslagna överskottsgränsen på 15 procent är för låg och innebär att pensionerna förblir otillräckliga.

En lägre gräns, som 10 procent, tillsammans med en höjning av pensionsavgiften skulle kunna ge pensioner som motsvarar 60 procent av slutlönen, snarare än de knappt 40 procent som gäller idag. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Kritiken har länge varit hård, inte minst från facken, mot att den statliga inkomstpensionen är för låg. Nu har samtliga partier ställt sig bakom att införa en gas i pensionssystemet, något Expressen var först med att rapportera.



Det innebär förenklat att pensionerna höjs när det finns ett överskott av pengar i pensionssystemet. Redan i dag finns en broms som gör att pensionerna sänks om det är underskott.



Politikerna har dock satt en gräns för att inte i goda tider riskera att ta ut för mycket pengar ur systemet. Mer pengar till pensionärerna blir det bara om överskottet är över en viss nivå.

Kritik från LO

Det så kallade balanstalet måste ligga på minst 15 procent, enligt beslutet. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) säger till Dagens Nyheter att för en person med 15 000 kronor i pension före skatt innebär det 1200 kronor mer om året.

Alltså en hundralapp mer i månaden.



Alldeles för snålt tycker LO. Om överskottskravet hade satts lägre hade det gett flera miljarder mer i pensioner:

”Pensionsgruppen hade en möjlighet att ge arbetare som byggt vårt land betydligt mer i plånboken. I stället fortsätter de politiska partierna att väja för problemen”, säger Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Han får medhåll av Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman:

– Det blir verkligen en trög gas, medan vi har en kvick broms som nitar direkt om vi har underskott i systemet.

Pengar till reformer

Håkan Svärdman lyfter fram att en utredning tidigare föreslagit en gas vid balanstalet 10 procent. Det skulle, tillsammans med en höjning av pensionsavgiften, kunna ge pensioner som motsvarar 60 procent av slutlönen.

I dag ligger pensionerna på bara knappt 40 procent av vad man tidigare tjänat.

– Jag kan tycka det är högst anmärkningsvärt att man sätter gränsen vid 15 procent för det ger inte tillräckligt.



Finns det ingen risk att man gasar ut för mycket pengar ur pensionssystemet?

– Jag tror snarare att det handlar om att regeringen vill ha pengar över till reformer. Pensionssystemet kommer att generera stora överskott framöver och är en riktig kassako för staten.





